https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

Остаться нельзя депортировать: русский язык победит мигрантов-убийц

Остаться нельзя депортировать: русский язык победит мигрантов-убийц - РИА Новости, 19.04.2024

Остаться нельзя депортировать: русский язык победит мигрантов-убийц

Вчера произошло долгожданное и логичное событие: глава Минобрнауки России Валерий Фальков поручил отстранить частные организации от проведения экзамена по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:07

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россия

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владимир путин

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крокус сити холл

госдума рф

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Вчера произошло долгожданное и логичное событие: глава Минобрнауки России Валерий Фальков поручил отстранить частные организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан. Теперь они не будут допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов о прохождении мигрантами экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.Данные сертификаты необходимы для получения мигрантами разрешения на работу или патента, временное проживание в России, а также вида на жительство в нашей стране. Иными словами, это очень важный для мигрантов документ — и они для его получения до сего момента всеми правдами и неправдами массово выбирали неправду.В частности, вдруг, внезапно и совершенно неожиданно выяснилось, что белые и пушистые коммерческие структуры, магическим образом присосавшиеся к государственным образовательным учреждениям, на зависть буровым вышкам качали миллионы из воздуха, делая за деньги из еле говорящих по-русски иностранных специалистов руля, мастерка и метлы готовых спикеров для популярных ТВ-шоу.Бизнес этот (заметим: до недавнего времени легальный) был устроен до смешного просто: например, уполномоченный свыше Институт русского языка выдал доверенность на проведение экзаменов для иностранцев вузу в Санкт-Петербурге. Тот, в свою очередь, выдал ее уже от себя вузу в Новосибирске. Тот росчерком пера передоверил проведение тестов вузу в Иркутске, а тот — выдал заветную бумажку некоему магаданскому ИП, который начал радостно штамповать новоиспеченных бакалавров русской словесности. И не надо быть доказавшим теорему Пуанкаре Перельманом, чтобы предсказать, что если подобный бизнес зарабатывает на количестве выданных сертификатов, то он будет их выдавать даже в том случае, если уважаемый мигрант знает всего одну букву русского алфавита. И даже если не знает.Правда, параллельно с прикрытием этой восхитительной лавочки начались аресты и посадки, но выкорчевывать данную схему придется еще не один день. Кроме того, Минобрнауки планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения вида на жительство или гражданства РФ, а также добавить устную часть в экзамен для разрешения на работу в России (чтобы убедиться, что уважаемый мигрант как минимум способен с крыши оповестить о том, что снег упадет на голову и будет больно). Также поручено поставить данную деятельность под строгий контроль и "при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы, а также отстранять от работы лиц, допустивших нарушения".Надо отметить, что наступление русского языка на мигрантскую вольницу началось неслучайно. Как у нас водится, чтобы мужик перекрестился, к огромнейшему сожалению, потребовался гром. И гром кровавый.На коллегии МВД России, посвященной трагическим событиям в ТЦ "Крокус Сити Холл", Владимир Путин заявил, что нам "нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике". Причина проста: по словам президента, "в первую очередь надо обеспечить безопасность государства и общества, сберечь межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную и языковую самобытность народов страны". Обеспечить безопасность государства и общества — на первом месте. А, опять же по словам Путина, "питательная среда для экстремистской деятельности, да и просто откровенной уголовщины — это во многих случаях нелегальная миграция".На этом недвусмысленном фоне в МВД России сообщили о внесении на рассмотрение в правительстве комплексного законопроекта, который будет координировать въезд и выезд всех иностранцев. В планах МВД — обязательное создание цифрового профиля иностранного гражданина, необходимого для подтверждения законности пребывания на территории России, и усиление контроля за прохождением процедуры обязательных дактилоскопии и фотографирования. Теперь срок временного пребывания в РФ составит не более 90 дней суммарно в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования 90 дней в течение полугода), ценным специалистам будет предложено подписать "соглашение о лояльности" (согласие с возможным ограничением его права на въезд, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения российского законодательства), полиции будет вменена обязанность осуществления в отношении мигрантов административного надзора, а также предлагается введение высылки в отношении ценных специалистов, нарушивших закон, — как в судебном, так и во внесудебном порядке.Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что необходимо пресекать попытки формирования этнических анклавов, потому что "нелегальная миграция остается питательной средой для террористов и экстремистов".Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что "сейчас заключение фиктивного брака без намерения создать семью или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции": "Необходимо пресечь действия фирм, которые могут оказывать услуги заключения фиктивного брака за деньги".Со своей стороны, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что "мигранты не врастают в российскую культуру и не учат этому своих детей". Более того, они противопоставляют русской культуре свою традицию. При этом на высоких совещаниях с участием крупного бизнеса, по словам главы СК, постоянно звучит нытье типа "Без мигрантов из Средней Азии наша экономика погибнет!", "Не будет движения, не будет развития…" и так далее.Невооруженным глазом видны мотивы тех, кому сверхвыгодна армия нелегальных низкооплачиваемых рабов: минимальная зарплата, никаких социальных обязательств, если что — концы в воду. Так же прозрачны мотивы тех, кто крышует "резиновые квартиры" и прочие чудесные схемы. И понятно, почему и зачем звучат причитания про "конституционные права мигрантов" и пугалки про то, что если нелегальные мигранты перестанут отправлять на свою жаркую родину заработанные в России деньги, то там начнется "обнищание" и "новый Афганистан". Иными словами, не трогайте — хуже будет!Да, безболезненных способов направить миграционные потоки в контролируемое русло не существует. Но что-то подсказывает, что эта болезненность должна быть не за счет коренного многонационального населения России, а за счет тех, кому почему-то принципиально приехать сюда и даже навеки поселиться. Характерный пример из московского Люблино: нелегальный мигрант из Азербайджана убил москвича просто за замечание, что ценный специалист припарковал свою машину на тротуаре.Как сказал наш президент, "приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважают наши традиции, язык, культуру, историю": "Этот принцип должен быть решающим!" И конечно, те, кто соблюдают наши законы.Очень хочется верить, что в дискуссии в стиле Достоевского — "Мигрант ли я дрожащий или право имею?" — наконец будет поставлена точка, а не многоточие, которое может рано или поздно превратиться в большой восклицательный знак.

https://ria.ru/20240418/minobrnauki-1940721800.html

https://ria.ru/20240418/rbk-1940692957.html

https://ria.ru/20240416/migranty-1940367298.html

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

https://ria.ru/20240404/migranty-1937793752.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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