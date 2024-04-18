https://ria.ru/20240418/podozrevaemyy-1940856394.html

В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки

В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки

Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:17

2024-04-18T17:17

2024-04-18T17:22

происшествия

москва

убийство мужчины на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Поиски подозреваемого продолжаются", - сказал собеседник агентства.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура ранее показала два автомобиля, на которых скрывался предполагаемый убийца.

https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)