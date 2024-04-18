В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки
В Москве продолжается поиск подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки
© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Поиски подозреваемого продолжаются", - сказал собеседник агентства.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура ранее показала два автомобиля, на которых скрывался предполагаемый убийца.