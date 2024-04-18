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В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024
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17:17 18.04.2024 (обновлено: 17:22 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/podozrevaemyy-1940856394.html
В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки
В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки
Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:17
2024-04-18T17:22
происшествия
москва
убийство мужчины на юго-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Поиски подозреваемого продолжаются", - сказал собеседник агентства.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура ранее показала два автомобиля, на которых скрывался предполагаемый убийца.
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940850031.html
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Наталья Макарова
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происшествия, москва, убийство мужчины на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве продолжают искать подозреваемого в убийстве из-за парковки

В Москве продолжается поиск подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Силовики продолжают разыскивать мужчину, скрывшегося после убийства москвича из-за парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Поиски подозреваемого продолжаются", - сказал собеседник агентства.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура ранее показала два автомобиля, на которых скрывался предполагаемый убийца.
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Фото подозреваемого в убийстве в Москве попало в систему распознавания лиц
Вчера, 16:39
 
ПроисшествияМоскваУбийство мужчины на юго-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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