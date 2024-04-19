https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html

Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании

Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании - РИА Новости, 20.04.2024

Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании

Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T22:48

2024-04-19T22:48

2024-04-20T00:11

здоровье - общество

белоруссия

россия

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. В начале апреля минздрав запретил из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности продажу нескольких видов пакетированного чая "Принцесса Канди" и "Гита" производства ООО "Орими" (Россия).В ведомстве в пятницу заявили, что с 19 апреля введенный ранее запрет отменен. Как пояснили в минздраве, такое решение принято в связи с тем, что компания предоставила доказательства и перечень мер, направленных на стабильность процессов производства, хранения и доставки продукции, а также эффективность системы контроля безопасности и качества выпускаемого товара.

https://ria.ru/20240409/chay-1938798177.html

белоруссия

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

здоровье - общество, белоруссия, россия