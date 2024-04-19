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Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании - РИА Новости, 20.04.2024
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22:48 19.04.2024 (обновлено: 00:11 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании - РИА Новости, 20.04.2024
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании
Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:48
2024-04-20T00:11
здоровье - общество
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россия
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. В начале апреля минздрав запретил из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности продажу нескольких видов пакетированного чая "Принцесса Канди" и "Гита" производства ООО "Орими" (Россия).В ведомстве в пятницу заявили, что с 19 апреля введенный ранее запрет отменен. Как пояснили в минздраве, такое решение принято в связи с тем, что компания предоставила доказательства и перечень мер, направленных на стабильность процессов производства, хранения и доставки продукции, а также эффективность системы контроля безопасности и качества выпускаемого товара.
https://ria.ru/20240409/chay-1938798177.html
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здоровье - общество, белоруссия, россия
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании

Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая "Принцесса Канди" и "Гита"

© Pixabay / SkitterphotoЧайные пакетики
Чайные пакетики - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Pixabay / Skitterphoto
Чайные пакетики. Архивное фото
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
В начале апреля минздрав запретил из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности продажу нескольких видов пакетированного чая "Принцесса Канди" и "Гита" производства ООО "Орими" (Россия).
В ведомстве в пятницу заявили, что с 19 апреля введенный ранее запрет отменен. Как пояснили в минздраве, такое решение принято в связи с тем, что компания предоставила доказательства и перечень мер, направленных на стабильность процессов производства, хранения и доставки продукции, а также эффективность системы контроля безопасности и качества выпускаемого товара.
Чайник с чаем - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Российская компания прокомментировала запрет на продажу чая в Белоруссии
9 апреля, 12:19
 
Здоровье - ОбществоБелоруссияРоссия
 
 
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