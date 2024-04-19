https://ria.ru/20240419/chay-1941164463.html
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании - РИА Новости, 20.04.2024
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании
Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:48
2024-04-19T22:48
2024-04-20T00:11
здоровье - общество
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/66/1555286632_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_ead6dbae8429be95e14401eb91d12dd8.jpg
МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия отменила введенный ранее запрет продавать чай российской компании "Орими", сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики. В начале апреля минздрав запретил из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности продажу нескольких видов пакетированного чая "Принцесса Канди" и "Гита" производства ООО "Орими" (Россия).В ведомстве в пятницу заявили, что с 19 апреля введенный ранее запрет отменен. Как пояснили в минздраве, такое решение принято в связи с тем, что компания предоставила доказательства и перечень мер, направленных на стабильность процессов производства, хранения и доставки продукции, а также эффективность системы контроля безопасности и качества выпускаемого товара.
https://ria.ru/20240409/chay-1938798177.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/66/1555286632_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6509dbaff90a918276b875f154041946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, белоруссия, россия
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия
Белоруссия отменила запрет на продажу чая производства российской компании
Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая "Принцесса Канди" и "Гита"