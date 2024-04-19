https://ria.ru/20240419/avito-1941115703.html

Размер комиссии за доставку "Авито" стал виден при размещении объявления

Размер комиссии за доставку "Авито" стал виден при размещении объявления - РИА Новости, 19.04.2024

Размер комиссии за доставку "Авито" стал виден при размещении объявления

Итоговый размер комиссии за доставку "Авито" стал отображаться при размещении объявления частным продавцом, при этом ее комиссия определяется от ряда... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:50

2024-04-19T17:50

2024-04-19T17:57

россия

авито

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Итоговый размер комиссии за доставку "Авито" стал отображаться при размещении объявления частным продавцом, при этом ее комиссия определяется от ряда параметров, рассказал в интервью РИА Новости директор по логистике "Авито" Сергей Пустыльник. Ранее в интернете стали появляться жалобы пользователей сервиса на начисление комиссии за доставку. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подтвердила РИА Новости, что соответствующие обращения в службу поступали, "в настоящий момент они находятся на рассмотрении". "Размер комиссии уже отображается при размещении объявления. Конкретный ее размер будет определен в зависимости от ряда параметров объявления", - сообщил Пустыльник. В пресс-службе "Авито" уточнили агентству, что минимальная комиссия не меняется с 2022 года и остается 5% и 3% в категории "Телефоны", однако в разных категориях комиссия рассчитывается индивидуально, и не может быть больше 11%. При этом компания не исключает, что снизит стоимость максимальной комиссии в будущем и сделает ее единой для всех категорий. Пустыльник добавил, что себестоимость доставки базово состоит из стоимости логистики, которую компании выставляют партнеры по доставке, и банковского эквайринга за ввод и вывод денег за продажу товара. Например, при оплате топовых моделей смартфонов, только комиссия за эквайринг может составить для компании несколько тысяч рублей. "До сих пор та комиссия, которая введена за сделку, не покрывает для нас даже себестоимость доставки... Мы не зарабатываем на доставке, это сознательно убыточный для нас на текущий момент сервис. А иначе как доставка товара на четыре тысячи километров из Новосибирска в Санкт-Петербург могла бы стоить 180 рублей? Потому что "Авито" субсидирует большую часть ее стоимости", - объяснил он. Полный текст интервью читайте здесь >>

https://ria.ru/20240419/avito-1941014525.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито