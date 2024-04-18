ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС
ВСУ атаковали дроном тренажерный центр на ЗАЭС, пострадавших нет
Тренажерный центр Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — говорится в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
В пресс-службе станции подчеркивают, что продолжающиеся уже две недели атаки на территорию станции и города Энергодар создают угрозу ядерной безопасности.
ВСУ уже неоднократно пытались атаковать уникальный тренажерный центр станции, в предыдущий раз — 9 апреля. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Немногим ранее беспилотники ВСУ ударили в районе грузового порта. На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока.
Как сообщал 14 апреля директор ЗАЭС Юрий Черничук, в неделю в районе станции фиксируют примерно 120 украинских дронов.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН 15 апреля, призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что ядерная безопасность на станции уже ослаблена.
В 2023 году Гросси предложил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих указанные принципы.
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