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ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2024
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12:25 18.04.2024 (обновлено: 14:26 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/zaes-1940763650.html
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС
Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:25
2024-04-18T14:26
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — говорится в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.В пресс-службе станции подчеркивают, что продолжающиеся уже две недели атаки на территорию станции и города Энергодар создают угрозу ядерной безопасности.ВСУ уже неоднократно пытались атаковать уникальный тренажерный центр станции, в предыдущий раз — 9 апреля. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Немногим ранее беспилотники ВСУ ударили в районе грузового порта. На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока.Как сообщал 14 апреля директор ЗАЭС Юрий Черничук, в неделю в районе станции фиксируют примерно 120 украинских дронов.Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН 15 апреля, призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что ядерная безопасность на станции уже ослаблена.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
https://ria.ru/20240415/intsident-1940270613.html
https://ria.ru/20240413/zaes-1939749366.html
https://ria.ru/20240417/zaes-1940482651.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС

ВСУ атаковали дроном тренажерный центр на ЗАЭС, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба ЗАЭСТренажерный центр Запорожской АЭС
Тренажерный центр Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба ЗАЭС
Тренажерный центр Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — говорится в публикации.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Глава МАГАТЭ назвал реальной возможность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС
15 апреля, 22:21
В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
В пресс-службе станции подчеркивают, что продолжающиеся уже две недели атаки на территорию станции и города Энергодар создают угрозу ядерной безопасности.
ВСУ уже неоднократно пытались атаковать уникальный тренажерный центр станции, в предыдущий раз — 9 апреля. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Немногим ранее беспилотники ВСУ ударили в районе грузового порта. На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока.
Как сообщал 14 апреля директор ЗАЭС Юрий Черничук, в неделю в районе станции фиксируют примерно 120 украинских дронов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
13 апреля, 08:18
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН 15 апреля, призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что ядерная безопасность на станции уже ослаблена.

В 2023 году Гросси предложил Совету Безопасности ООН пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих указанные принципы.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Рогов заявил, что представителям Украины нечего делать на ЗАЭС
17 апреля, 00:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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