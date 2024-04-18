https://ria.ru/20240418/zaes-1940763650.html

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр на ЗАЭС

Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:25

2024-04-18T12:25

2024-04-18T14:26

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940765933_0:23:1025:600_1920x0_80_0_0_2aaff2c9937784da37b80905e271a32b.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — говорится в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.В пресс-службе станции подчеркивают, что продолжающиеся уже две недели атаки на территорию станции и города Энергодар создают угрозу ядерной безопасности.ВСУ уже неоднократно пытались атаковать уникальный тренажерный центр станции, в предыдущий раз — 9 апреля. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке украинского БПЛА на купол шестого энергоблока. Немногим ранее беспилотники ВСУ ударили в районе грузового порта. На следующий день, 8 апреля, над станцией сбили дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока.Как сообщал 14 апреля директор ЗАЭС Юрий Черничук, в неделю в районе станции фиксируют примерно 120 украинских дронов.Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН 15 апреля, призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что ядерная безопасность на станции уже ослаблена.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

https://ria.ru/20240415/intsident-1940270613.html

https://ria.ru/20240413/zaes-1939749366.html

https://ria.ru/20240417/zaes-1940482651.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия