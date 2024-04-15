https://ria.ru/20240415/ataki-1940270405.html

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС

Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:19

2024-04-15T22:19

2024-04-15T22:42

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", - сказал Гросси. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон, магатэ