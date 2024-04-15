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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС
Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:19
2024-04-15T22:19
2024-04-15T22:42
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, ядерная безопасность на станции уже ослаблена, заявил на заседании СБ ООН гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", - сказал Гросси. В воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. На следующий день над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Еще через день ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС
Гросси: атаки на ЗАЭС надо немедленно прекратить, ядерная безопасность ослаблена