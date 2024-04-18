https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html

"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие

"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие - РИА Новости, 18.04.2024

"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие

Американская оборонка представила прототип подводного аппарата Manta Ray. Беспилотный "скат" предназначен для длительных автономных миссий в глубинах океана. В... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:03

технологии

northrop grumman

darpa

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940336646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_854eed69a17f91a5de89c9a84180ee3a.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Американская оборонка представила прототип подводного аппарата Manta Ray. Беспилотный "скат" предназначен для длительных автономных миссий в глубинах океана. В проекте реализовали инновационные технические решения, способные изменить войны будущего."Люди такого не могут"Изображение дрона опубликовала в начале апреля в соцсетях Northrop Grumman. Корпорация борется за контракт в рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Цель — создать подводный беспилотник с полезной нагрузкой для длительной работы "там, куда не могут добраться люди".Внешне аппарат напоминает и самолет, построенный по схеме "летающее крыло", и ската. Позапрошлогодний рекламный ролик Northrop Grumman сообщает, что этим сходство с морским животным не ограничивается: имитируются также движения хрящевых рыб в море. Правда, прототип несколько отличается от видео: если раньше речь шла о четырех винтах, то теперь их, судя по всему, всего два, отмечает The War Zone.Самостоятельное "питание"Долговечность миссий "скату" обеспечат энергосберегающие технологии, природа которых не раскрывается. В корпорации говорят, что Manta Ray сможет залегать на дно в спящем режиме.Одна из важнейших задач, поставленных перед разработчиками в DARPA, — научить подводный аппарат самостоятельно добывать себе энергию. В Northrop Grumman утверждают, что такая технология у них уже есть. Речь идет о станции Mission Unlimited ("Неограниченная миссия"). Блок Seatrec преобразует в электричество температурный градиент океана — то есть разницу между теплой водой у поверхности и холодной внизу. Беспилотник может в автономном режиме заряжаться от такой станции.Кроме функции "розетки", Mission Unlimited выполняет роль антенны, передавая информацию с дрона на спутники. Единственный недостаток технологии — она существует пока только на бумаге.Габариты Manta Ray неизвестны, поэтому о конкретных боевых характеристиках аппарата судить сложно. В техзадании DARPA говорится, что дрон должен нести "большую полезную нагрузку". The War Zone предполагает: "скат" может быть носителем маленьких беспилотников или даже боеголовки. Среди других вероятных задач — подводное картографирование, поиск мин и пассивное наблюдение.Большие и очень большиеИз-за особенностей окружающей среды подводным дроном управлять сложнее, чем воздушным или наземным. Поэтому необходимый уровень автономности удастся обеспечить за счет систем искусственного интеллекта, считает издание.Разработчики указывают: аппарат создан так, чтобы его можно было легко транспортировать и быстро приводить в боеготовое состояние. К испытаниям прототипа обещают приступить в течение года.У Northrop Grumman есть соперник — морской дрон от PacMar Technologies. Продолговатый аппарат испытали в воде в сентябре 2023-го. Какой из проектов выберет DARPA, пока неясно.Новый класс дронов, способных нести полезную нагрузку и, возможно, сливаться с морской средой, — лишь часть широкого спектра подводных аппаратов, разрабатываемых в США. Так, помимо программы Manta Ray, есть и сверхбольшой беспилотник Orca, или XLUUV, предназначенный в том числе для постановки минных заграждений. Правда, реализация этого проекта откладывается.Подводные войны дроновПерспективы применения морских подводных беспилотников просматриваются уже сегодня. Возможно, битва развернется за коммуникации, которые проходят по дну. Современные конфликты показали их уязвимость. В Балтийском море взорвали газопроводы "Северных потоков", в Красном море — интернет-кабели. Точно не известно, кто и как именно сделал это, однако очевидно, что автономные морские дроны способны выполнять такого рода задачи.И бороться с ними лучше всего посредством других беспилотников. В России уже разрабатывают технику для защиты объектов инфраструктуры от подобных диверсий. Необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Аргус", как обещают, сможет обнаруживать посторонние предметы у трубопроводов, распознавать в них источник опасности и передавать данные на судно обеспечения.Создают и ударные виды вооружений. В том числе и стратегического назначения — в частности, ядерный проект "Посейдон", анонсированный в послании президента Федеральному собранию в 2018-м.Похожие планы есть и у других стран. В 2023-м стало известно, что подводный аппарат "Хиэль-1" с ядерной боеголовкой испытывает КНДР. Аппарат показали на параде в Пхеньяне.Китай также занимается этим. Как минимум с 2010-го там вкладывают значительные средства в безэкипажные субмарины с торпедным вооружением, способные отслеживать и атаковать подлодки противника.По мнению экспертов, подводным дронам предстоит сыграть решающую роль в морских сражениях будущего.

https://ria.ru/20240414/svo-1939573505.html

https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html

https://ria.ru/20240221/vmf-1928496256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, northrop grumman, darpa, министерство обороны сша