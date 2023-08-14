https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html

На "Армии-2023" впервые покажут дрон "Аргус" для охраны трубопроводов

На "Армии-2023" впервые покажут дрон "Аргус" для охраны трубопроводов - РИА Новости, 14.08.2023

На "Армии-2023" впервые покажут дрон "Аргус" для охраны трубопроводов

В России разработали новейший морской беспилотник "Аргус" для охраны инфраструктуры и нахождения опасных предметов близ подводных трубопроводов, сообщили РИА... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T02:03

2023-08-14T02:03

2023-08-14T02:04

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В России разработали новейший морской беспилотник "Аргус" для охраны инфраструктуры и нахождения опасных предметов близ подводных трубопроводов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ЦКБ МТ "Рубин". Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) "Аргус" будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет 14-20 августа в подмосковном парке "Патриот". "Аргус" охраняет подводную инфраструктуру: он найдет рядом с трубопроводом посторонний предмет, распознает в нем источник опасности и передаст информацию об этом на судно обеспечения", - сказал представитель "Рубина". По его словам, вообще "Аргус" предназначен для широкого спектра задач при поиске и освоении подводного месторождения. Он проводит подводную разведку полезных ископаемых, собирает информацию о структуре дна и состоянии водной среды. "Аргус" быстро и точно найдет подходящий участок для прокладки трубопровода. После того, как трубопровод будет проложен, "Аргус" будет мониторить его техническое состояние: обнаружит утечку нефти или газа, определит место повреждения изоляции, место промыва грунта под трубопроводом или смещение трубы. "Аргус" можно также применять при спасательных операциях, аппарат будет самостоятельно искать объекты, в том числе заиленные и занесенные слоем грунта. АНПА способен работать в составе группы однотипных аппаратов, координирующих свои действия. Всего в группу может входить до пяти аппаратов, что позволяет значительно сократить продолжительность и стоимость миссии, - например, поисковой операции или картографирования дна большой площади", - сказал представитель ЦКБ. Робот весом в 3,2 тонны имеет длину 5,6 метра и диаметр корпуса 1 метр. Источник питания – литий-ионная батарея. Съемные секции обеспечивают многозадачность аппарата. В подводном положении "Аргус" поддерживает кодированную связь с обеспечивающим надводным судном, другими подводными дронами, участвующими в подводной операции, донными узлами связи. В надводном положении может использовать аппаратуру УКВ-радиосвязи, спутниковой связи, систему Wi-Fi. Глубина погружения "Аргуса" - до 6 километров, и его также возможно выполнить в модификациях с глубиной погружения на километр и три километра в зависимости от потребности заказчика. Двигаясь с маршрутной скоростью хода до трех узлов, "Аргус" работает автономно до 24 часов. При необходимости развивает скорость полного подводного хода до 8 узлов. Специально разработанное спускоподъемное устройство позволит принимать "Аргус" на борт и отправлять его на миссию при волнении до четырех баллов. Аппарат может транспортировать в заданный район различные датчики, в том числе сейсмические, а также пробоотборники. "Возможны и другие варианты использования "Аргуса", для которых будет применяться полезная нагрузка в соответствии с пожеланиями заказчика", – подчеркнул представитель ЦКБ "Рубин". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Россия считает эти взрывы терактами. По данным оператора "Северного потока" Nord Stream AG, разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230814/svo-1889860094.html

https://ria.ru/20230813/shassi-1889800543.html

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