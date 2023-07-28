https://ria.ru/20230728/dron-1886825847.html

КНДР впервые показала ядерный подводный дрон "Хиэль-1"

КНДР впервые показала ядерный подводный дрон "Хиэль-1" - РИА Новости, 28.07.2023

КНДР впервые показала ядерный подводный дрон "Хиэль-1"

КНДР впервые показала на военном параде, который прошел в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1",... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:44

2023-07-28T12:44

2023-07-28T12:44

пхеньян

россия

ким чен ын

корейская народная армия

т-14

японское море

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. КНДР впервые показала на военном параде, который прошел в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, ядерный подводный беспилотник "Хиэль-1", следует из фоторепортажа, опубликованного Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР. За парадом с трибуны вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В марте агентство Ренхап сообщало, что КНДР провела испытания беспилотного подводного аппарата, способного нести ядерную боевую часть. Он находился под водой более 40 часов и прошел по закольцованному маршруту в Японском море. На параде провезли на тягачах четыре подводных аппарата. Ранее на таких тягачах на параде были продемонстрированы баллистические ракеты подводных лодок "Пуккыксон-5", длина которых оценивается экспертами в 12 метров. Таким образом, по соотношению с длиной тягача и военнослужащими Корейской народной армии, сидящими на машинах рядом с аппаратами, подводные беспилотники КНДР "Хиэль" имеют длину не менее 10 метров и диаметр около 1,5 метра. Беспилотники имеют на корпусе пояса из характерной шахматной раскраски оранжево-черного цвета. Обычно такая раскраска в виде "шашечек" наносится в разных странах мира на опытные образцы ядерных боеприпасов - например, на межконтинентальные баллистические ракеты. На параде также были показаны северокорейские МБР "Хвасонпхо-17" и "Хвасонпхо-18". Кроме того, впервые были продемонстрированы на колесной базе оперативно-тактические ракетные комплексы KN-24, которые ранее шли только на гусеничном шасси. Вместе с ними проехали более ранние версии северокорейских ОТРК – KN-23. На автомобильных платформах по площади провезли новые разведывательно-ударные беспилотники КНДР, которые по внешнему виду являются копией ударных БПЛА США Reaper, относящихся к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета (MALE). На аппаратах под крылом было подвешено ударное вооружение. Кроме того, следует из фоторепортажа, над площадью выполнил полет другой новый тяжелый БПЛА КНДР – внешне являющийся копией американского стратегического беспилотника Global Hawk, который относится к высотным аппаратам большой продолжительности полета (HALE). Как уточняется в сообщении ЦТАК, оба типа беспилотников выполнили полеты над Пхеньяном во время парада. По площади прошли новые северокорейские танки, имеющие неофициальное название M2020, ранее эти машины уже демонстрировались на парадах, танки имеют определенное внешнее сходство с российским Т-14 "Армата".

https://ria.ru/20230727/podderzhka-1886716289.html

https://ria.ru/20230727/drony-1886627517.html

https://ria.ru/20230727/kndr-1886485817.html

https://ria.ru/20230728/kndr-1886761258.html

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японское море

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пхеньян, россия, ким чен ын, корейская народная армия, т-14, японское море, сергей шойгу