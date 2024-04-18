https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

"Такую операцию еще не делали". Почему уволили хирурга, спасшего ребенка

"Такую операцию еще не делали". Почему уволили хирурга, спасшего ребенка - РИА Новости, 18.04.2024

"Такую операцию еще не делали". Почему уволили хирурга, спасшего ребенка

В Краснодаре известный микрохирург Алексей Дикарев спас лицо четырехлетнему ребенку, которого покусала собака. Врачу удалось пришить оторванное — в России это... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:03

общество

краснодар

владикавказ

хирурги

краснодарский край

ребенок

собаки

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В Краснодаре известный микрохирург Алексей Дикарев спас лицо четырехлетнему ребенку, которого покусала собака. Врачу удалось пришить оторванное — в России это первая подобная операция. Но возникли проблемы — его уволили из университета. Делом заинтересовались следователи."Таких специалистов — единицы"Четырехлетний Игорь (имя несовершеннолетнего изменено) из Черкесска играл во дворе. Мяч закатился за собачью будку. Мальчик попытался достать игрушку, но пес набросился на него: оторвал нос, щеки, повредил губы. Услышав крики, родители поспешили на помощь. Пока ехала скорая, собрали части лица в стеклянную банку. Это случилось 23 марта."Травму мальчик получил в 16:25. И уже через час со мной связались коллеги из Владикавказа, попросили помочь", — рассказывает врач из Краснодара Алексей Дикарев, известный специалист в области реконструктивной хирургии. У него собственный центр пластической хирургии. Регулярно оперирует на базе государственных медучреждений, а также преподает в Кубанском медуниверситете (КубГМУ).Решили рискнуть и провести реплантацию — вернуть оторванную часть лица на место. "Сложность в том, что нужно не просто пришить лоскут, но и сшить сосуды, которые обеспечат кровоснабжение, — объясняет Дикарев. — Для сравнения: если у взрослых сосуды диаметром порядка двух миллиметров, то у мальчика — 0,4. Это не просто микрохирургия, а именно супермикрохирургия. Специалистов, которые работают с такими сосудами, в стране единицы".В Черкесске мальчику провели противошоковую терапию, стабилизировали состояние, прежде чем спецтранспортом отправлять на Кубань. Оторванные части врачи сперва поместили в физраствор, а затем — в стерильную охлаждающую емкость."Благодаря правильным действиям черкесских врачей ткани удалось сохранить. При неправильном хранении они начинают погибать через девять-десять часов, — уточняет микрохирург. — Я же со своей стороны передал информацию главному специалисту по челюстно-лицевой хирургии края и детскому челюстно-лицевому хирургу города. Быстро оценив ситуацию, сообщили, что готовы, — так мы получили разрешение на операцию".Игоря доставили в детскую краевую больницу Краснодара ближе к полуночи. Вакцинировали от бешенства. К тому моменту врачи подготовили операционную. Перевезли аппаратуру, специализированные инструменты и шовные материалы."Не нашли ни одного упоминания""Условия, честно говоря, были не очень комфортные. К примеру, микрохирургическая клиника предполагает наличие специальных кресел, чтобы руки не дрожали. Но надо было действовать — в таких ситуациях затягивать нельзя", — отмечает врач.К слову, инструменты, которые использовали микрохирурги, разработал Дикарев еще шесть лет назад. Сделаны из титана. "Их прочность и жесткость позволяют работать с таким диаметром сосудов", — подчеркивает он.Операция длилась пять часов. "Вероятность того, что погибнет нос, я оценивал больше чем в 50 процентов, — вспоминает хирург. — А губа, щеки — 70-80".Каждые 15 минут круглые сутки врачи мониторили состояние кожи, делали массаж. Два раза в день к пришитым частям прикладывали медицинских пиявок — для нормализации кровотока. Спустя неделю врачи констатировали: к счастью, лоскуты прижились."Ситуация с мальчиком резонансная — таких операций у нас в стране еще не было, — говорит Дикарев. — Мы с коллегами изучили открытые данные, в том числе на специализированных ресурсах, и не нашли ни одного упоминания о том, что где-либо еще в мире сделали что-то подобное"."Увольнение по собственному желанию"Как только состояние мальчика стабилизировалось, разгорелся скандал. КубГМУ внезапно расторг сотрудничество с Дикаревым. Как пояснили в университете в комментарии РИА Новости, причина — заявление по собственному желанию."Ассистент кафедры хирургии вылетел за границу на месяц, попросил предоставить отпуск, но ему отказали. Заведующим кафедрой было представлено заявление от Дикарева об увольнении по собственному желанию. Попытки связаться с ним не увенчались успехом, просьбу удовлетворили", — сообщили в пресс-службе университета.Это удивило Алексея — ведь он находился за рубежом уже больше трех недель. Поехал с семьей в отпуск. Соответственно, ничего не подписывал. Сотрудничая с университетом, он мог проводить операции на базе государственных больниц. А теперь, как передают коллеги, есть вероятность, что хирург лишится такой возможности. Ситуацию с увольнением взял на контроль Следственный комитет.Врач продолжает следить за состоянием мальчика даже на расстоянии. "Если бы мы провели операцию и бросили все, то с большей вероятностью лоскуты бы не прижились, — отмечает он. — Выходить таких пациентов могут только микрохирурги".Дикарев объясняет: если бы вдруг все прошло неудачно, мальчику грозила бы трансплантация. То есть лицо начали бы собирать из тканей, взятых из других частей тела."Лицо таким образом спасти невозможно. Он не смог бы ни разговаривать нормально, ни есть. И с большой вероятностью дышал бы через отверстие в горле. Подобные реконструктивные операции проводят в несколько этапов. Не исключено, что потребовалось бы 20, если не больше. Учитывая, что на одну нужно полгода, то это 12 лет в хирургии. К 18 годам можно было бы ставить вопрос о трансплантации лица. Но это, к слову, юридически у нас еще не урегулировано. Смогли бы ему сделать пересадку чужого лица — неизвестно", — вводит в курс дела Дикарев.И добавляет: мальчику, помимо прочего, пришлось бы пожизненно принимать иммуносупрессоры (препараты, которые подавляют иммунитет), чтобы не началось отторжение.Прорыв в медицинеМногие коллеги поддержали Алексея, ведь "эта операция — гордость российской медицины"."У ребенка полностью оторван нос — вместе с хрящами, перегородкой, а также верхней губой и частью нижней. Задеты и круговая мышца, слизистая оболочка, нервы. Уникальность еще в том, что вовремя приняты все меры. Хирург смог соединить лицевую артерию и угловую вену, что позволило создать условия для выживания этого сегмента лица. Представьте: сосуды — менее полумиллиметра. А нить, которой шили, в четыре раза тоньше человеческого волоса. Удалось наложить ряд швов на эти сосуды — и они стали функционировать. Более 300 врачей с замиранием сердца три недели следили за ситуацией и молились за мальчика", — рассказывает Казбек Кудзаев, руководитель Центра ортопедии и эстетической хирургии во Владикавказе.Казбек Урусханович — хирург с большим стажем. Спасал пострадавших от Спитакского землетрясения в Армении, раненых в Беслане. Он же организовывал эвакуацию Игоря из Черкесска в Краснодар."Счет шел если не на минуты, то на часы. Коллеги из Москвы тоже были готовы принять ребенка, но в таком случае мы потеряли бы время. А когда есть шанс на реплантацию, действовать надо быстро. В данной ситуации это единственное верное решение, иначе последствия могли быть плачевными", — объясняет хирург.И добавляет: в этом случае многие обсуждают не только подвиг врачей."Прямо скажу: звонил главный комбустиолог из Краснодара и начал указывать, что у Алексея не было полномочий на операцию. Упиралось все в юридические моменты. Что, безусловно, вызвало возмущение. Есть тяжелый ребенок. Рядом специалист, который способен его спасти. О какой бюрократии может идти речь? — недоумевает доктор. — Затем поступила информация об увольнении Дикарева. Причину объясню: руководство решило перестраховаться. Как только дело предали огласке, они сменили тон. Но такое отношение — ни в какие ворота. Поступили бы они так же, будь, не дай Бог, на месте пострадавшего их собственные дети?"Игорь сейчас по-прежнему под наблюдением врачей в Краснодаре. Он уже самостоятельно ходит, ест, пьет. "И даже улыбается", — добавляет Кудзаев.Врачи не оставили и семью — помогли финансово. Мальчику еще предстоят операции по пересадке кожи. Казбек Урусханович готов оперировать ребенка в своей клинике — опыт в этом направлении у него колоссальный.В том, что все наладится, уверен и Алексей. "Дальше все это будем вспоминать как какое-то недоразумение", — говорит он.Темой трансплантации лица Дикарев увлекся еще 12 лет назад. Обменивался опытом со специалистами из США, Франции, Испании, Китая, где делали похожие операции."Микрохирургия занимает значительную часть моей практики. Проводил реконструкцию при травмах криминальных, бытовых. При удалении онкологических опухолей", — перечисляет врач.Кроме того, он с командой выезжал в Луганск — оперировал гражданских и военных. У большинства — минно-взрывные повреждения. "Вообще, по стандартам реконструктивные операции проводят через год после травмы. Мы же начали сразу — в острый период, что увеличивает шанс на спасение. Отработали и запустили схему. Теперь обновляются национальные стандарты".Алексей убежден, что и ситуация с мальчиком станет поводом к развитию медицины в регионе. Он надеется, что в КубГМУ акцентируют внимание на обучении реконструктивной хирургии, открыв профильную кафедру.

https://ria.ru/20230603/meditsina-1875621707.html

https://ria.ru/20230609/khirurgi-1877012677.html

краснодар

владикавказ

краснодарский край

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, краснодар, владикавказ, хирурги, краснодарский край, ребенок, собаки, следственный комитет россии (ск рф)