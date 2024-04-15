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На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо - РИА Новости, 15.04.2024
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16:22 15.04.2024 (обновлено: 19:26 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sk-1940192208.html
На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо
На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо - РИА Новости, 15.04.2024
На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением из краснодарского вуза хирурга, который провел уникальную операцию по... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:22
2024-04-15T19:26
александр бастрыкин
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 15 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением из краснодарского вуза хирурга, который провел уникальную операцию по восстановлению лица ребенку, на которого напала собака, сообщили в информационном центре ведомства."Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства", — говорится в публикации.Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. По его словам, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75 процентов. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.Уже на следующий день хирург сообщил в соцсети, что в вузе его попросили написать заявление об увольнении. В пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета рассказали РИА Новости, что Дикарев написал заявление по собственному желанию в начале апреля. В вузе подчеркнули, что специалист преподавал, но хирургическую деятельность на кафедре не вел.
https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html
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александр бастрыкин, происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо

СК проверит увольнение хирурга, пришившего ребенку за один раз нос, губы и щеки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением из краснодарского вуза хирурга, который провел уникальную операцию по восстановлению лица ребенку, на которого напала собака, сообщили в информационном центре ведомства.
"Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства", — говорится в публикации.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Глава СК запросил доклад после смертельного нападения собак на ставропольца
13 декабря 2023, 16:52
Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. По его словам, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75 процентов. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.
Уже на следующий день хирург сообщил в соцсети, что в вузе его попросили написать заявление об увольнении.
В пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета рассказали РИА Новости, что Дикарев написал заявление по собственному желанию в начале апреля. В вузе подчеркнули, что специалист преподавал, но хирургическую деятельность на кафедре не вел.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собаки на женщину в КЧР
19 января, 15:34
 
Александр БастрыкинПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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