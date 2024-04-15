https://ria.ru/20240415/sk-1940192208.html

На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо

На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо - РИА Новости, 15.04.2024

На Кубани проверят историю с увольнением хирурга, пришившего ребенку лицо

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением из краснодарского вуза хирурга, который провел уникальную операцию по... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:22

2024-04-15T16:22

2024-04-15T19:26

александр бастрыкин

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

КРАСНОДАР, 15 апр — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с увольнением из краснодарского вуза хирурга, который провел уникальную операцию по восстановлению лица ребенку, на которого напала собака, сообщили в информационном центре ведомства."Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства", — говорится в публикации.Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал РИА Новости, что три недели назад он пришил ребенку, пострадавшему от нападения пса в Карачаево-Черкесии, отгрызенные нос, губы и щеки. По его словам, операция в таком объеме стала первой в мире, мальчик находится в стабильном состоянии, а оторванный лоскут прижился на 75 процентов. Дикарев также отметил, что альтернативой операции могла стать трансплантация лица другого человека, что для пациента означало бы пожизненный прием седативных препаратов.Уже на следующий день хирург сообщил в соцсети, что в вузе его попросили написать заявление об увольнении. В пресс-службе Кубанского государственного медицинского университета рассказали РИА Новости, что Дикарев написал заявление по собственному желанию в начале апреля. В вузе подчеркнули, что специалист преподавал, но хирургическую деятельность на кафедре не вел.

https://ria.ru/20231213/doklad-1915576842.html

https://ria.ru/20240119/delo-1922362470.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)