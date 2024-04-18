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В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО - РИА Новости, 18.04.2024
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10:02 18.04.2024 (обновлено: 10:07 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940726060.html
В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО
В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО - РИА Новости, 18.04.2024
В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:02
2024-04-18T10:07
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леонид ивлев
владимир путин
валентина матвиенко
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. "РДК* - это современные власовцы. Их идеология - неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане", - сказал Ивлев. По его словам, предателям никогда не будет прощения. "РДК* проклинают россияне, их ждет российский суд и суровое наказание. Если раньше не найдет пуля российского солдата", - сказал депутат. Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html
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россия, сша, украина, леонид ивлев, владимир путин, валентина матвиенко, нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Украина, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО

Депутат Ивлев: боевиков РДК вооружает киевский режим на деньги США и НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
Задержание москвичей, планировавших создание преступной группы
ФСБ задержала москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК*
22 марта, 11:48
"РДК* - это современные власовцы. Их идеология - неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане", - сказал Ивлев.
По его словам, предателям никогда не будет прощения.
"РДК* проклинают россияне, их ждет российский суд и суровое наказание. Если раньше не найдет пуля российского солдата", - сказал депутат.
Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
РДК* внесли в список террористических организаций
30 декабря 2023, 15:25
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима".
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Члены РДК* в Петербурге готовили теракты на объектах инфраструктуры
14 марта, 08:12
 
РоссияСШАУкраинаЛеонид ИвлевВладимир ПутинВалентина МатвиенкоНАТОВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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