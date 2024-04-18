https://ria.ru/20240418/terrorizm-1940726060.html

В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО

В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО - РИА Новости, 18.04.2024

В Госдуме заявили, что боевиков РДК* обучают за деньги НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:02

2024-04-18T10:02

2024-04-18T10:07

россия

сша

украина

леонид ивлев

владимир путин

валентина матвиенко

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что боевиков РДК* ("Русский добровольческий корпус")* обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. "РДК* - это современные власовцы. Их идеология - неонацизм. Это предатели, которых отыскивает, обучает и вооружает киевский режим на деньги США и НАТО. Как гестапо власовцев, так и ГУР использует РДК* в самых грязных диверсиях и нападениях на города и села Брянской и Белгородской областей, в которых погибли мирные граждане", - сказал Ивлев. По его словам, предателям никогда не будет прощения. "РДК* проклинают россияне, их ждет российский суд и суровое наказание. Если раньше не найдет пуля российского солдата", - сказал депутат. Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html

https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html

https://ria.ru/20240314/terakty-1932854696.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, леонид ивлев, владимир путин, валентина матвиенко, нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире