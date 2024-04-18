https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940690559.html

Лидеры ЕС выразили готовность расширить санкции против Ирана

Лидеры ЕС выразили готовность расширить санкции против Ирана - РИА Новости, 18.04.2024

Лидеры ЕС выразили готовность расширить санкции против Ирана

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что расширят санкции против Ирана на фоне недавней атаки на Израиль, следует из распространенного документа по итогам... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:07

2024-04-18T01:07

2024-04-18T01:16

евросоюз

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иран

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роберта метсола

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что расширят санкции против Ирана на фоне недавней атаки на Израиль, следует из распространенного документа по итогам встречи в верхах."ЕС введет дополнительные ограничительные меры против Ирана, в частности в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет", - указывается в документе.Ранее глава Европарламента Роберта Метсола в своем выступлении перед европейскими лидерами также призвала к расширению санкций против ракетной программы и программы по беспилотникам Ирана. Кроме того, она высказалась за внесение иранского Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время

https://ria.ru/20240418/izrail-1940690658.html

https://ria.ru/20240417/smi-1940667018.html

https://ria.ru/20240417/sanktsii-1940682202.html

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евросоюз, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, роберта метсола, брюссель, в мире, бени ганц, корпус стражей исламской революции, европарламент