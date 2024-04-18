https://ria.ru/20240418/protechka-1940905165.html

В Кургане произошла протечка дамбы

В Кургане произошла протечка дамбы - РИА Новости, 18.04.2024

В Кургане произошла протечка дамбы

Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, на месте работает строительная техника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:31

2024-04-18T20:31

2024-04-18T21:06

происшествия

жкх

курганская область

курган

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

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КУРГАН, 18 апр — РИА Новости. Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, на месте работает строительная техника, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим. Микрорайон находится недалеко от аэропорта.Ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана. — Прим. ред.) на улице 2-я Маячная и улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта. По его словам, по этой причине проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.Горадминистрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол у города, по данным на 22:00 (20:00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметров.Ранее в четверг власти Кургана предупредили об угрозе подтопления микрорайона Малое Чаусово, а также еще двух — Восточного и Вороновки. Жителей призвали эвакуироваться.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240410/kurgan-1938983164.html

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Наталья Макарова

происшествия, жкх, курганская область, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, тобол (река)