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В Кургане произошла протечка дамбы - РИА Новости, 18.04.2024
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20:31 18.04.2024 (обновлено: 21:06 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/protechka-1940905165.html
В Кургане произошла протечка дамбы
В Кургане произошла протечка дамбы - РИА Новости, 18.04.2024
В Кургане произошла протечка дамбы
Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, на месте работает строительная техника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:31
2024-04-18T21:06
происшествия
жкх
курганская область
курган
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
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КУРГАН, 18 апр — РИА Новости. Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, на месте работает строительная техника, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим. Микрорайон находится недалеко от аэропорта.Ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана. — Прим. ред.) на улице 2-я Маячная и улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта. По его словам, по этой причине проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.Горадминистрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол у города, по данным на 22:00 (20:00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметров.Ранее в четверг власти Кургана предупредили об угрозе подтопления микрорайона Малое Чаусово, а также еще двух — Восточного и Вороновки. Жителей призвали эвакуироваться.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240410/kurgan-1938983164.html
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происшествия, жкх, курганская область, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Происшествия, ЖКХ, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
В Кургане произошла протечка дамбы

Протечка дамбы произошла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане

© РИА НовостиСтроительная техника засыпает протечки в дамбе у моста в микрорайоне Малое Чаусово Кургана. 18 апреля 2024 года
Строительная техника засыпает протечки в дамбе у моста в микрорайоне Малое Чаусово Кургана. 18 апреля 2024 года
© РИА Новости
Строительная техника засыпает протечки в дамбе у моста в микрорайоне Малое Чаусово Кургана. 18 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
КУРГАН, 18 апр — РИА Новости. Дамба протекла в микрорайоне Малое Чаусово в Кургане, на месте работает строительная техника, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим.
Люди в очереди за водой - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Это лишь начало". Что рассказывают пострадавшие от наводнения
16 апреля, 08:00
Микрорайон находится недалеко от аэропорта.
Ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана. — Прим. ред.) на улице 2-я Маячная и улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта. По его словам, по этой причине проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.
Горадминистрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол у города, по данным на 22:00 (20:00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметров.
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы
10 апреля, 07:00
Ранее в четверг власти Кургана предупредили об угрозе подтопления микрорайона Малое Чаусово, а также еще двух — Восточного и Вороновки. Жителей призвали эвакуироваться.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает рост, по прогнозам, он дойдет до 10 метров,, сообщил полпред в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияЖКХКурганская областьКурганВадим ШумковНаводнения в России — 2024Тобол (река)
 
 
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