https://ria.ru/20240418/navodnenie-1940884908.html

Уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года

Уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года

Уровень воды в реке Тобол превзошел рекорд 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:04

2024-04-18T19:04

2024-04-18T20:03

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940885381_0:194:1280:914_1920x0_80_0_0_773d3465ad641b95f11cc09400829e0c.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол превзошел рекорд 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков."Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, улица 2-я Маячная, улица Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, ввиду чего проявляются протечки и отслоения", — написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг власти Кургана предупредили об угрозе подтопления еще трех микрорайонов — Малое Чаусово, Восточный и Вороновка — и призвали жителей эвакуироваться. По данным геопортала, информирующего о паводке в регионе, на 20:00 (18:00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у города составляет 998 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находятся 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html

https://ria.ru/20240418/naberezhnaya-1940704569.html

тобол (река)

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, общество