https://ria.ru/20240418/krym-1940720603.html

В Крыму назвали РДК* украинским проектом

В Крыму назвали РДК* украинским проектом - РИА Новости, 18.04.2024

В Крыму назвали РДК* украинским проектом

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что РДК* ("Русский добровольческий корпус")* является украинским проектом, созданным под... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:39

2024-04-18T09:39

2024-04-18T10:11

россия

украина

санкт-петербург

заур смирнов

владимир путин

валентина матвиенко

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935860024_0:0:1908:1073_1920x0_80_0_0_e9226beef11ea8e19590132897c579d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что РДК* ("Русский добровольческий корпус")* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов** в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. "РДК* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб, и Буданов своим заявлением это фактически официально подтвердил. Тем самым развеян миф, так упорно создаваемый украинской и западной пропагандой, о существовании якобы некого движения сопротивления в России", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, Россия сегодня едина и монолитна как никогда, а участники РДК* являются "преступниками, террористами и ничтожными предателями". "РДК*, о котором говорит Буданов**, признан в России террористической организацией, поэтому задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины теперь могут входить и контртеррористические меры против украинского терроризма", - сказал Смирнов. Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240314/diversiya-1932854286.html

https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html

https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html

россия

украина

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, санкт-петербург, заур смирнов, владимир путин, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире