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В Крыму назвали РДК* украинским проектом - РИА Новости, 18.04.2024
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09:39 18.04.2024 (обновлено: 10:11 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/krym-1940720603.html
В Крыму назвали РДК* украинским проектом
В Крыму назвали РДК* украинским проектом - РИА Новости, 18.04.2024
В Крыму назвали РДК* украинским проектом
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что РДК* ("Русский добровольческий корпус")* является украинским проектом, созданным под... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:39
2024-04-18T10:11
россия
украина
санкт-петербург
заур смирнов
владимир путин
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что РДК* ("Русский добровольческий корпус")* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов** в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. "РДК* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб, и Буданов своим заявлением это фактически официально подтвердил. Тем самым развеян миф, так упорно создаваемый украинской и западной пропагандой, о существовании якобы некого движения сопротивления в России", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, Россия сегодня едина и монолитна как никогда, а участники РДК* являются "преступниками, террористами и ничтожными предателями". "РДК*, о котором говорит Буданов**, признан в России террористической организацией, поэтому задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины теперь могут входить и контртеррористические меры против украинского терроризма", - сказал Смирнов. Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима". Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240314/diversiya-1932854286.html
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россия, украина, санкт-петербург, заур смирнов, владимир путин, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Украина, Санкт-Петербург, Заур Смирнов, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
В Крыму назвали РДК* украинским проектом

Заур Смирнов: Буданов** подтвердил, что РДК является украинским проектом

© РИА Новости / ФСБ РФФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ
ФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
ФСБ РФ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что РДК* ("Русский добровольческий корпус")* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов** в интервью газете Washington Post пригрозил новыми вылазками РДК* при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных
14 марта, 08:04
"РДК* является украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб, и Буданов своим заявлением это фактически официально подтвердил. Тем самым развеян миф, так упорно создаваемый украинской и западной пропагандой, о существовании якобы некого движения сопротивления в России", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, Россия сегодня едина и монолитна как никогда, а участники РДК* являются "преступниками, террористами и ничтожными предателями".
"РДК*, о котором говорит Буданов**, признан в России террористической организацией, поэтому задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины теперь могут входить и контртеррористические меры против украинского терроризма", - сказал Смирнов.
Ранее ФСБ внесла РДК* в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
РДК* внесли в список террористических организаций
30 декабря 2023, 15:25
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые "воевали против своей родины с оружием в руках", отметив, что "чем они закончили, хорошо известно". Он отметил, что "тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима".
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в список террористов и экстремистов.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*
17 апреля, 21:41
 
РоссияУкраинаСанкт-ПетербургЗаур СмирновВладимир ПутинВалентина МатвиенкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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