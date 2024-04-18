https://ria.ru/20240418/iran-1940818601.html
Иран наносил удар по Израилю устаревшими ракетами, заявили в КСИР
Иран наносил удар по Израилю устаревшими ракетами, заявили в КСИР - РИА Новости, 18.04.2024
Иран наносил удар по Израилю устаревшими ракетами, заявили в КСИР
Иранская сторона в ходе ответного удара по Израилю использовала только устаревшее ракетное вооружение, таким образом Тегеран заставил Израиль и помогающих ему... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:11
2024-04-18T15:11
2024-04-18T15:11
в мире
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иранская сторона в ходе ответного удара по Израилю использовала только устаревшее ракетное вооружение, таким образом Тегеран заставил Израиль и помогающих ему ВС стран Запада использовать максимум средств при минимуме усилий со стороны Тегерана, заявил в четверг командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амир-Али Хаджизаде. "Мы атаковали Израиль, используя устаревшее оружие и минимальные средства. Мы не использовали такие ракеты, как "Хорремшахр", "Саджил", "Шахед Хадж Касем", "Хайбаршекан" или "Гиперзвук-2". Мы заставили Израиль и западный лагерь использовать максимум вооружения при всего лишь минимальных усилий с нашей стороны", - приводит агентство Tasnim cлова Хаджизаде. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fa9eddcf447beb40ebf9a3b2a2f581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, иран
В мире, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран
Иран наносил удар по Израилю устаревшими ракетами, заявили в КСИР
Генерал КСИР: Иран не использовал современные ракеты при ударе по Израилю
ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Иранская сторона в ходе ответного удара по Израилю использовала только устаревшее ракетное вооружение, таким образом Тегеран заставил Израиль и помогающих ему ВС стран Запада использовать максимум средств при минимуме усилий со стороны Тегерана, заявил в четверг командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Амир-Али Хаджизаде.
"Мы атаковали Израиль, используя устаревшее оружие и минимальные средства. Мы не использовали такие ракеты, как "Хорремшахр", "Саджил", "Шахед Хадж Касем", "Хайбаршекан" или "Гиперзвук-2". Мы заставили Израиль и западный лагерь использовать максимум вооружения при всего лишь минимальных усилий с нашей стороны", - приводит агентство Tasnim cлова Хаджизаде.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции
, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии
в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц
заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.