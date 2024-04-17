Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ
WSJ: власти Ирана готовятся к атакам Израиля по территории третьих стран и своей
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
По данным газеты, в среду Иран заявил, что готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а его военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море.
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"Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)", - сообщили изданию сирийские и иранские чиновники и советники.
Представители сирийской службы безопасности заявили Wall Street Journal, что КСИР и ливанская группировка "Хезболлах" сократили присутствие своих высокопоставленных офицеров в Сирии, в то время как офицеры среднего звена покидают свои первоначальные места в стране.
"Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии", - добавили газете местные арабские источники.
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Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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