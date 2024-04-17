Рейтинг@Mail.ru
Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 17.04.2024 (обновлено: 14:59 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/wsj-1940586433.html
Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ
Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ
Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:54
2024-04-17T14:59
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По данным газеты, в среду Иран заявил, что готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а его военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море. "Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)", - сообщили изданию сирийские и иранские чиновники и советники. Представители сирийской службы безопасности заявили Wall Street Journal, что КСИР и ливанская группировка "Хезболлах" сократили присутствие своих высокопоставленных офицеров в Сирии, в то время как офицеры среднего звена покидают свои первоначальные места в стране. "Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии", - добавили газете местные арабские источники. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Корпус стражей исламской революции
Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ

WSJ: власти Ирана готовятся к атакам Израиля по территории третьих стран и своей

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
По данным газеты, в среду Иран заявил, что готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а его военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море.
Изображение сгенерировано ИИ
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
16 апреля, 08:00
"Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)", - сообщили изданию сирийские и иранские чиновники и советники.
Представители сирийской службы безопасности заявили Wall Street Journal, что КСИР и ливанская группировка "Хезболлах" сократили присутствие своих высокопоставленных офицеров в Сирии, в то время как офицеры среднего звена покидают свои первоначальные места в стране.
"Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии", - добавили газете местные арабские источники.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
15 апреля, 08:00
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала