https://ria.ru/20240417/wsj-1940586433.html

Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ

Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

Иран готовится к ответному удару Израиля, сообщили СМИ

Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:54

2024-04-17T14:54

2024-04-17T14:59

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

корпус стражей исламской революции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. По данным газеты, в среду Иран заявил, что готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а его военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море. "Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)", - сообщили изданию сирийские и иранские чиновники и советники. Представители сирийской службы безопасности заявили Wall Street Journal, что КСИР и ливанская группировка "Хезболлах" сократили присутствие своих высокопоставленных офицеров в Сирии, в то время как офицеры среднего звена покидают свои первоначальные места в стране. "Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии", - добавили газете местные арабские источники. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции