https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html

ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*

ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК* - РИА Новости, 17.04.2024

ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:41

2024-04-17T21:41

2024-04-17T21:47

специальная военная операция на украине

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валентина матвиенко

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. "Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства", - говорится в интервью Буданова* газете Washington Post.Буданов* также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории России, добавив, что они предложили по этой теме "план..., включающий множество аспектов". Ранее ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940378065.html

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технологии, россия, украина, санкт-петербург, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)