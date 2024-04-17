ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*
Глава ГУР Украины Буданов пригрозил России новыми вылазками РДК и атаками дронов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
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"Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства", - говорится в интервью Буданова* газете Washington Post.
Буданов* также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории России, добавив, что они предложили по этой теме "план..., включающий множество аспектов".
Ранее ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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