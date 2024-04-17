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ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК* - РИА Новости, 17.04.2024
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21:41 17.04.2024 (обновлено: 21:47 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html
ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*
ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК* - РИА Новости, 17.04.2024
ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:41
2024-04-17T21:47
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
санкт-петербург
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. &quot;Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак &quot;русских добровольцев&quot;, которые действуют внутри России при поддержке его ведомства&quot;, - говорится в интервью Буданова* газете Washington Post.Буданов* также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории России, добавив, что они предложили по этой теме "план..., включающий множество аспектов". Ранее ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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технологии, россия, украина, санкт-петербург, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
ГУР Украины пригрозило России новыми вылазками РДК*

Глава ГУР Украины Буданов пригрозил России новыми вылазками РДК и атаками дронов

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* грозит новыми вылазками предателей из ячейки РДК** при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России.
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"Чтобы противодействовать россиянам, Буданов планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства", - говорится в интервью Буданова* газете Washington Post.

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Буданов* также заявил о намерении нарастить число атак дронов по территории России, добавив, что они предложили по этой теме "план..., включающий множество аспектов".
Ранее ФСБ внесла РДК** в список террористических организаций, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Против пособников организации неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе после задержаний в Санкт-Петербурге, Белгородской и Самарской областях.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Российские парламентарии в обращении ООН заявляли, что ВСУ активно применяют беспилотники против гражданских объектов в субъектах РФ. В результате атак украинских беспилотников сообщалось даже о гибели детей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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