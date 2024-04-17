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Врач назвал возможные причины шума в ушах - РИА Новости, 17.04.2024
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03:30 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html
Врач назвал возможные причины шума в ушах
Врач назвал возможные причины шума в ушах - РИА Новости, 17.04.2024
Врач назвал возможные причины шума в ушах
Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:30
2024-04-17T03:30
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в ушах, сообщил РИА Новости врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс. По его словам, иногда пациентов беспокоит не столько снижение слуха, сколько появление шума в ухе. "Шум, свист, писк, звон - бывают различные термины, но нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах", - рассказал Киселюс.
https://ria.ru/20240416/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач назвал возможные причины шума в ушах

Киселюс: повышенный стресс и нарушение сна могут вызвать шум в ушах

© Фото : FreepikДевушка с головной болью на работе
Девушка с головной болью на работе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Freepik
Девушка с головной болью на работе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в ушах, сообщил РИА Новости врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс.
По его словам, иногда пациентов беспокоит не столько снижение слуха, сколько появление шума в ухе.
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"Шум, свист, писк, звон - бывают различные термины, но нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах", - рассказал Киселюс.
 
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