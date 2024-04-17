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Врач назвал возможные причины шума в ушах

Врач назвал возможные причины шума в ушах - РИА Новости, 17.04.2024

Врач назвал возможные причины шума в ушах

Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:30

2024-04-17T03:30

2024-04-17T03:30

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, погоня за карьерой приводят к избыточному нервному напряжению, что может спровоцировать появление шума в ушах, сообщил РИА Новости врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс. По его словам, иногда пациентов беспокоит не столько снижение слуха, сколько появление шума в ухе. "Шум, свист, писк, звон - бывают различные термины, но нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах", - рассказал Киселюс.

https://ria.ru/20240416/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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