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США вскоре введут новые санкции против Ирана, заявил Салливан
США вскоре введут новые санкции против Ирана, заявил Салливан - РИА Новости, 17.04.2024
США вскоре введут новые санкции против Ирана, заявил Салливан
США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля, заявил советник американского президента по национальной... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T01:40
2024-04-17T01:40
2024-04-17T01:49
сша
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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джейк салливан
корпус стражей исламской революции
министерство обороны ирана
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. США в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана после его воздушной атаки против Израиля, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную и беспилотную программы, а также... структуры, оказывающие поддержку Корпусу стражей исламской революции и министерству обороны Ирана", - сказано в заявлении.По словам Салливана, США рассчитывают, что собственные санкции против Ирана введут американские "союзники и партнеры".Военные США будут развивать интеграцию систем ПВО, ПРО и раннего оповещения по всему Ближнему Востоку для ослабления иранского потенциала в ракетной и беспилотной областях, добавил чиновник.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль, в мире, джейк салливан, корпус стражей исламской революции, министерство обороны ирана
США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Израиль, В мире, Джейк Салливан, Корпус стражей исламской революции, Министерство обороны Ирана
США вскоре введут новые санкции против Ирана, заявил Салливан
Белый дом: США вскоре введут новые санкции против Ирана, которые затронут КСИР