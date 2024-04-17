https://ria.ru/20240417/retsepty-1940526849.html
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты
Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:53
2024-04-17T10:53
2024-04-17T11:22
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "У нас до сих пор нет федерального регистра медицинских назначений... За рецептами мы не следим... С Минздравом мы прорабатываем, ...у нас будет инициатива", - сказал он в ходе круглого стола комитета ГД по здоровью.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты
Минздрав и Госдума разрабатывают идею об унификации электронных рецептов