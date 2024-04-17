https://ria.ru/20240417/retsepty-1940526849.html

В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты

В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты - РИА Новости, 17.04.2024

В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты

Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:53

2024-04-17T10:53

2024-04-17T11:22

общество

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "У нас до сих пор нет федерального регистра медицинских назначений... За рецептами мы не следим... С Минздравом мы прорабатываем, ...у нас будет инициатива", - сказал он в ходе круглого стола комитета ГД по здоровью.

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

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общество, госдума рф