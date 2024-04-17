Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 17.04.2024 (обновлено: 11:22 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/retsepty-1940526849.html
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты
Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:53
2024-04-17T11:22
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "У нас до сих пор нет федерального регистра медицинских назначений... За рецептами мы не следим... С Минздравом мы прорабатываем, ...у нас будет инициатива", - сказал он в ходе круглого стола комитета ГД по здоровью.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили унифицировать электронные рецепты

Минздрав и Госдума разрабатывают идею об унификации электронных рецептов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минздрав и Госдума разрабатывают инициативу об унификации электронных лекарственных рецептов на федеральном уровне, сообщил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
«
"У нас до сих пор нет федерального регистра медицинских назначений... За рецептами мы не следим... С Минздравом мы прорабатываем, ...у нас будет инициатива", - сказал он в ходе круглого стола комитета ГД по здоровью.
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
19 января, 22:28
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала