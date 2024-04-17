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В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста - РИА Новости, 17.04.2024
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08:48 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pereprava-1940507642.html
В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста
В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста - РИА Новости, 17.04.2024
В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста
Переправу и подвоз продуктов организовали для людей в Хабаровском крае, где из-за ледохода и большой воды обрушился мост, воду откачали из домов селян, чьи дома РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:48
2024-04-17T08:48
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
хабаровск
ирина горбачева
михаил дегтярев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ХАБАРОВСК, 17 апр - РИА Новости. Переправу и подвоз продуктов организовали для людей в Хабаровском крае, где из-за ледохода и большой воды обрушился мост, воду откачали из домов селян, чьи дома попали под подтопление, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Накануне зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева сообщила, что произошло обрушение моста через реку Сутырь. Из-за этого на правом берегу отрезанными от основного поселка остались 20 человек, в том числе трое детей и восемь пенсионеров, уточнял глава Верхнебуреинского района. В поселке Тырма в результате резкого повышения уровня воды реки и затора льда в районе моста подтопило шесть жилых домов по улицам Рабочей, Привольной, Железнодорожной и Набережной. Подтоплено четыре автомобильных дороги. Зону подтопления покинули 50 человек. Прокуратура начала проверку инцидента. "Произвели откачку колодцев и подполья, подготовили технику для осуществления переправы, начали перевозку жителей и доставку продуктов питания. В 15.00 местного времени проведем сход граждан на правом берегу реки Сутырь", - написал Маслов в своем Telegram-канале. Он сообщил также, что обошел все дома, попавшие под подтопление, и проинформировал, что комиссионно будет произведена оценка ущерба, людям помогут составить заявления на получение компенсации. "Информацию по восстановительным работам обсуждаем с правительством края", - уточнил глава района. Как информировал губернатор региона Михаил Дегтярев, сотрудники пожарной части №14 незамедлительно выехали на место, чтобы оказать необходимую помощь. Развернуты два пункта временного размещения на базе школы и больницы. "Для скорейшей ликвидации ЧС в Тырму вылетели спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты комитета регионального правительства по гражданской защите. Совместными усилиями мы эвакуируем людей с отрезанного участка. Также из краевого резерва выделили 10 тепловых пушек, которые будут доставлены вылетевшим бортом. Ситуацию держу на личном контроле", - заключил глава региона. Расстояние от Тырмы до Хабаровска на машине порядка 900 километров. В поселке проживают примерно 1,5 тысячи человек. Подвижки льда наблюдаются и у Хабаровска. Вскрытие реки ожидается уже в эти дни, предупредили ранее спасатели, тогда уровень воды может достигнуть 2,7-3,3 метра. Значения - в пределах нормы. Неблагоприятный уровень здесь - 4,5 метра, опасный - шесть. В ночь на вторник ледяные глыбы разрушили два пролета набережной в районе речного вокзала, сломлен фонарь. Обошлось без пострадавших.
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хабаровский край
верхнебуреинский район
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происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район, хабаровск, ирина горбачева, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Хабаровск, Ирина Горбачева, Михаил Дегтярев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста

Под Хабаровском организовали переправу и подвоз продуктов после обрушения моста

На месте обрушения моста в Хабаровском крае. Кадр видео
На месте обрушения моста в Хабаровском крае. Кадр видео
На месте обрушения моста в Хабаровском крае. Кадр видео
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ХАБАРОВСК, 17 апр - РИА Новости. Переправу и подвоз продуктов организовали для людей в Хабаровском крае, где из-за ледохода и большой воды обрушился мост, воду откачали из домов селян, чьи дома попали под подтопление, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Накануне зампред регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева сообщила, что произошло обрушение моста через реку Сутырь. Из-за этого на правом берегу отрезанными от основного поселка остались 20 человек, в том числе трое детей и восемь пенсионеров, уточнял глава Верхнебуреинского района. В поселке Тырма в результате резкого повышения уровня воды реки и затора льда в районе моста подтопило шесть жилых домов по улицам Рабочей, Привольной, Железнодорожной и Набережной. Подтоплено четыре автомобильных дороги. Зону подтопления покинули 50 человек. Прокуратура начала проверку инцидента.
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"Произвели откачку колодцев и подполья, подготовили технику для осуществления переправы, начали перевозку жителей и доставку продуктов питания. В 15.00 местного времени проведем сход граждан на правом берегу реки Сутырь", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Он сообщил также, что обошел все дома, попавшие под подтопление, и проинформировал, что комиссионно будет произведена оценка ущерба, людям помогут составить заявления на получение компенсации. "Информацию по восстановительным работам обсуждаем с правительством края", - уточнил глава района.
Как информировал губернатор региона Михаил Дегтярев, сотрудники пожарной части №14 незамедлительно выехали на место, чтобы оказать необходимую помощь. Развернуты два пункта временного размещения на базе школы и больницы.
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"Для скорейшей ликвидации ЧС в Тырму вылетели спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты комитета регионального правительства по гражданской защите. Совместными усилиями мы эвакуируем людей с отрезанного участка. Также из краевого резерва выделили 10 тепловых пушек, которые будут доставлены вылетевшим бортом. Ситуацию держу на личном контроле", - заключил глава региона.
Расстояние от Тырмы до Хабаровска на машине порядка 900 километров. В поселке проживают примерно 1,5 тысячи человек.
Подвижки льда наблюдаются и у Хабаровска. Вскрытие реки ожидается уже в эти дни, предупредили ранее спасатели, тогда уровень воды может достигнуть 2,7-3,3 метра. Значения - в пределах нормы. Неблагоприятный уровень здесь - 4,5 метра, опасный - шесть. В ночь на вторник ледяные глыбы разрушили два пролета набережной в районе речного вокзала, сломлен фонарь. Обошлось без пострадавших.
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ПроисшествияХабаровский крайВерхнебуреинский районХабаровскИрина ГорбачеваМихаил ДегтяревМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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