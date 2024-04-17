https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html

В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака

В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака - РИА Новости, 17.04.2024

В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака

Получить более биодоступные и менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью удалось коллективу ученых СКФУ в составе международного... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:00

2024-04-17T09:00

2024-04-17T09:12

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навигатор абитуриента

университетская наука

северо-кавказский федеральный университет

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Получить более биодоступные и менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью удалось коллективу ученых СКФУ в составе международного исследовательского коллектива. Полученные соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм рака, которые не поддаются лечению большинством известных препаратов. Результаты представлены в Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.По данным Международного агентства по изучению рака (учреждение ВОЗ, занимающееся проблемой онкологических заболеваний), в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака, однако прогнозируется, что к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 млн.Как пояснили РИА Новости в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сегодня в клинической практике для лечения агрессивных и запущенных форм рака используют соединения, которые являются весьма токсичными и оставляют продукты распада клеток в организме, что недопустимо в случае опухолей мозга. Поэтому является важным искать новые препараты, которые будут не уничтожать, а дезактивировать онкоклетки.По словам специалистов, единственным широко применяемым на практике веществом с такой активностью является ретиноевая кислота (используется для лечения опухолей мозга), однако к ней быстро вырабатывается устойчивость, что приводит к крайне тяжелым последствиям.Коллектив ученых СКФУ совместно с коллегами из Тexas State University представил три класса соединений – 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот, обладающих, по словам исследователей, "уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани человека". Однако в процессе работы ученые столкнулись с проблемой плохой биодоступности этих соединений; они слишком быстро выводились из крови."Нам удалось с помощью химической модификации "подправить" молекулу так, чтобы она не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента", – сообщил соавтор научной публикации, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.В частности, по его словам, были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот - ацетамиды и оксазолины, которые не содержат этого фрагмента, но и не теряют эффективность действия "защищенного" соединения.Более того, как утверждает ученый, относительно некоторых опухолевых тканей эффективность даже возрастает, например, ряд ацетамидов показал еще более высокую биологическую активность по отношению к нейробластоме и аденокарциноме толстого кишечника. Кроме того, авторы исследования доказали, что полученные соединения оказались в 700–1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам."Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике", – пояснил декан, добавив, что развитие данной технологии позволит эффективно лечить как наиболее опасные формы рака, расположенные в головном мозге, так и другие виды опухолей.По его мнению, в будущем лечение онкопациентов, вероятно, будет иметь значительно меньшие последствия для организма, а развитие дифференцирующих агентов позволит проводить терапию без хирургического вмешательства по аналогии с тяжелыми бактериальными инфекциями."В дальнейшем наш коллектив продолжит поиски новых, более эффективных молекулярных структур, поскольку специфичность онкозаболеваний требует индивидуального подбора коктейля для каждого пациента", – подчеркнул ученый.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html

https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html

https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html

https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html

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наука, россия, воз, российский научный фонд, навигатор абитуриента, университетская наука, северо-кавказский федеральный университет, ставропольский край, рак, медицина, здоровье - общество, онкология