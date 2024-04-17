Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 17.04.2024 (обновлено: 09:12 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html
В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака
В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака - РИА Новости, 17.04.2024
В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака
Получить более биодоступные и менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью удалось коллективу ученых СКФУ в составе международного... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:00
2024-04-17T09:12
наука
наука
россия
воз
российский научный фонд
навигатор абитуриента
университетская наука
северо-кавказский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940091293_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_47ea05cf7482df3465f65e7cae3d5374.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Получить более биодоступные и менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью удалось коллективу ученых СКФУ в составе международного исследовательского коллектива. Полученные соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм рака, которые не поддаются лечению большинством известных препаратов. Результаты представлены в Bioorganic &amp; Medicinal Chemistry Letters.По данным Международного агентства по изучению рака (учреждение ВОЗ, занимающееся проблемой онкологических заболеваний), в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака, однако прогнозируется, что к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 млн.Как пояснили РИА Новости в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сегодня в клинической практике для лечения агрессивных и запущенных форм рака используют соединения, которые являются весьма токсичными и оставляют продукты распада клеток в организме, что недопустимо в случае опухолей мозга. Поэтому является важным искать новые препараты, которые будут не уничтожать, а дезактивировать онкоклетки.По словам специалистов, единственным широко применяемым на практике веществом с такой активностью является ретиноевая кислота (используется для лечения опухолей мозга), однако к ней быстро вырабатывается устойчивость, что приводит к крайне тяжелым последствиям.Коллектив ученых СКФУ совместно с коллегами из Тexas State University представил три класса соединений – 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот, обладающих, по словам исследователей, "уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани человека". Однако в процессе работы ученые столкнулись с проблемой плохой биодоступности этих соединений; они слишком быстро выводились из крови."Нам удалось с помощью химической модификации "подправить" молекулу так, чтобы она не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента", – сообщил соавтор научной публикации, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.В частности, по его словам, были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот - ацетамиды и оксазолины, которые не содержат этого фрагмента, но и не теряют эффективность действия "защищенного" соединения.Более того, как утверждает ученый, относительно некоторых опухолевых тканей эффективность даже возрастает, например, ряд ацетамидов показал еще более высокую биологическую активность по отношению к нейробластоме и аденокарциноме толстого кишечника. Кроме того, авторы исследования доказали, что полученные соединения оказались в 700–1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам."Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике", – пояснил декан, добавив, что развитие данной технологии позволит эффективно лечить как наиболее опасные формы рака, расположенные в головном мозге, так и другие виды опухолей.По его мнению, в будущем лечение онкопациентов, вероятно, будет иметь значительно меньшие последствия для организма, а развитие дифференцирующих агентов позволит проводить терапию без хирургического вмешательства по аналогии с тяжелыми бактериальными инфекциями."В дальнейшем наш коллектив продолжит поиски новых, более эффективных молекулярных структур, поскольку специфичность онкозаболеваний требует индивидуального подбора коктейля для каждого пациента", – подчеркнул ученый.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html
https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html
https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html
https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940091293_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_54a4bed730d467d89f6fa35dc5183171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, воз, российский научный фонд, навигатор абитуриента, университетская наука, северо-кавказский федеральный университет, ставропольский край, рак, медицина, здоровье - общество, онкология
Наука, Наука, Россия, ВОЗ, Российский научный фонд, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский край, Рак, Медицина, Здоровье - Общество, Онкология

В России разработали новые вещества для лечения агрессивных форм рака

© iStock.com / koto_fejaРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / koto_feja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Получить более биодоступные и менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью удалось коллективу ученых СКФУ в составе международного исследовательского коллектива. Полученные соединения прошли испытания на предмет активности против наиболее агрессивных форм рака, которые не поддаются лечению большинством известных препаратов. Результаты представлены в Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
По данным Международного агентства по изучению рака (учреждение ВОЗ, занимающееся проблемой онкологических заболеваний), в 2022 году во всем мире было зарегистрировано 20 млн новых случаев рака, однако прогнозируется, что к 2050 году эта цифра вырастет на 77% и достигнет 35 млн.
Молодые люди обдают перед экранами ноутбуков - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых
9 сентября 2023, 08:00
Как пояснили РИА Новости в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сегодня в клинической практике для лечения агрессивных и запущенных форм рака используют соединения, которые являются весьма токсичными и оставляют продукты распада клеток в организме, что недопустимо в случае опухолей мозга. Поэтому является важным искать новые препараты, которые будут не уничтожать, а дезактивировать онкоклетки.
По словам специалистов, единственным широко применяемым на практике веществом с такой активностью является ретиноевая кислота (используется для лечения опухолей мозга), однако к ней быстро вырабатывается устойчивость, что приводит к крайне тяжелым последствиям.
Заведующий лабораторией Новых синтетических методов СКФУ Александр Аксенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Российские ученые упростили процесс получения некоторых антибиотиков
6 февраля, 09:00
Коллектив ученых СКФУ совместно с коллегами из Тexas State University представил три класса соединений – 2-арил-2-(3-индолил) гидроксамовых кислот, обладающих, по словам исследователей, "уникальной способностью превращать раковые клетки в здоровые ткани человека". Однако в процессе работы ученые столкнулись с проблемой плохой биодоступности этих соединений; они слишком быстро выводились из крови.
«
"Нам удалось с помощью химической модификации "подправить" молекулу так, чтобы она не имела уязвимого для воздействия компонентов крови фрагмента", – сообщил соавтор научной публикации, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

Александр и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

Дмитрий и Александр Аксёновы в лаборатории

Александр и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян
1 из 2
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян

Николай и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

Николай и Дмитрий Аксёновы в лаборатории

Николай и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян
2 из 2

Александр и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян
1 из 2

Николай и Дмитрий Аксеновы в лаборатории

© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ/Илья Хачатурян
2 из 2
В частности, по его словам, были синтезированы два вида аналогов гидроксамовых кислот - ацетамиды и оксазолины, которые не содержат этого фрагмента, но и не теряют эффективность действия "защищенного" соединения.
Более того, как утверждает ученый, относительно некоторых опухолевых тканей эффективность даже возрастает, например, ряд ацетамидов показал еще более высокую биологическую активность по отношению к нейробластоме и аденокарциноме толстого кишечника. Кроме того, авторы исследования доказали, что полученные соединения оказались в 700–1500 раз менее токсичны по отношению к здоровым клеткам.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Ученые использовали искусственный интеллект против рака кожи
20 марта, 09:00
"Полученные нами соединения могут превращать раковые клетки в здоровые, вызывая повторную дифференциацию, что принципиально отличается от лекарственных препаратов, используемых в настоящее время в клинической практике", – пояснил декан, добавив, что развитие данной технологии позволит эффективно лечить как наиболее опасные формы рака, расположенные в головном мозге, так и другие виды опухолей.
По его мнению, в будущем лечение онкопациентов, вероятно, будет иметь значительно меньшие последствия для организма, а развитие дифференцирующих агентов позволит проводить терапию без хирургического вмешательства по аналогии с тяжелыми бактериальными инфекциями.
"В дальнейшем наш коллектив продолжит поиски новых, более эффективных молекулярных структур, поскольку специфичность онкозаболеваний требует индивидуального подбора коктейля для каждого пациента", – подчеркнул ученый.
Работа научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины
2 декабря 2023, 09:00
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаРоссияВОЗРоссийский научный фондНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСеверо-Кавказский федеральный университетСтавропольский крайРакМедицинаЗдоровье - ОбществоОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала