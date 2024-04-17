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В Румынии выявили еще 949 случаев кори - РИА Новости, 17.04.2024
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09:45 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kor-1940515345.html
В Румынии выявили еще 949 случаев кори
В Румынии выявили еще 949 случаев кори - РИА Новости, 17.04.2024
В Румынии выявили еще 949 случаев кори
Еще 949 случаев кори диагностировали в Румынии за последнюю неделю, сообщила пресс-служба национального института общественного здоровья. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:45
2024-04-17T09:45
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Еще 949 случаев кори диагностировали в Румынии за последнюю неделю, сообщила пресс-служба национального института общественного здоровья. "С 1 января 2023 года по 14 апреля 2024 года было подтверждено 12 346 случаев заболевания корью и зафиксировано 13 летальных исходов. За последнюю неделю зарегистрировано 949 новых случаев и один летальный исход", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Отмечается, что больше всего случаев заражения диагностировали в уездах Брашов, Муреш и Бухарест. Случаи кори выявлены во всех уездах Румынии. Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
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в мире, здоровье - общество, румыния, бухарест
В мире, Здоровье - Общество, Румыния, Бухарест
В Румынии выявили еще 949 случаев кори

Минздрав Румынии за неделю выявил 949 случаев кори и один летальный исход

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Еще 949 случаев кори диагностировали в Румынии за последнюю неделю, сообщила пресс-служба национального института общественного здоровья.
«
"С 1 января 2023 года по 14 апреля 2024 года было подтверждено 12 346 случаев заболевания корью и зафиксировано 13 летальных исходов. За последнюю неделю зарегистрировано 949 новых случаев и один летальный исход", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Отмечается, что больше всего случаев заражения диагностировали в уездах Брашов, Муреш и Бухарест. Случаи кори выявлены во всех уездах Румынии.
Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.
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