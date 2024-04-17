https://ria.ru/20240417/kor-1940515345.html

В Румынии выявили еще 949 случаев кори

В Румынии выявили еще 949 случаев кори - РИА Новости, 17.04.2024

В Румынии выявили еще 949 случаев кори

Еще 949 случаев кори диагностировали в Румынии за последнюю неделю, сообщила пресс-служба национального института общественного здоровья. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:45

2024-04-17T09:45

2024-04-17T09:45

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Еще 949 случаев кори диагностировали в Румынии за последнюю неделю, сообщила пресс-служба национального института общественного здоровья. "С 1 января 2023 года по 14 апреля 2024 года было подтверждено 12 346 случаев заболевания корью и зафиксировано 13 летальных исходов. За последнюю неделю зарегистрировано 949 новых случаев и один летальный исход", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Отмечается, что больше всего случаев заражения диагностировали в уездах Брашов, Муреш и Бухарест. Случаи кори выявлены во всех уездах Румынии. Минздрав Румынии 5 декабря объявил эпидемию кори на национальном уровне, объяснив это низким уровнем вакцинации.

https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html

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в мире, здоровье - общество, румыния, бухарест