https://ria.ru/20240417/izrail-1940492647.html

Эксперты объяснили, почему Нетаньяху пошел на эскалацию с Ираном

Эксперты объяснили, почему Нетаньяху пошел на эскалацию с Ираном - РИА Новости, 17.04.2024

Эксперты объяснили, почему Нетаньяху пошел на эскалацию с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на эскалацию с Ираном из-за неспособности достичь военных целей в секторе Газа, заявили РИА Новости египетские... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:34

2024-04-17T04:34

2024-04-17T04:34

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иран

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КАИР, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на эскалацию с Ираном из-за неспособности достичь военных целей в секторе Газа, заявили РИА Новости египетские эксперты. "Среди причин израильской эскалации с Ираном - неспособность главы правительства (Нетаньяху - ред.) достичь военных целей в Газе, в частности полностью ликвидировать ХАМАС и освободить лиц, удерживаемых палестинским сопротивлением в секторе Газа", - сказал профессор международных отношений в Университете Александрии Ахмед Фуад. Как подчеркнул эксперт, ответ Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в сирийской столице Дамаске противоречил оценкам израильской разведки. Фуад считает, что Нетаньяху не сможет использовать ситуацию с Ираном для отвлечения внимания мира от действий Израиля в отношении палестинцев в Газе. Профессор Университета Айн-Шамс Мухаммед Аббуд, специализирующийся на исследовании Израиля, выразил мнение, что цель Нетаньяху заключается в том, чтобы восстановить имидж и доказать, что он достоин остаться у власти. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, иран, дамаск (город), биньямин нетаньяху, бени ганц, хамас, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа