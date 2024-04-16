https://ria.ru/20240416/zaes-1940399683.html

В Совфеде оценили идею МАГАТЭ привлечь Украину к оценке состояния ЗАЭС

В Совфеде оценили идею МАГАТЭ привлечь Украину к оценке состояния ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024

В Совфеде оценили идею МАГАТЭ привлечь Украину к оценке состояния ЗАЭС

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустой и бессмысленной затеей идею гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:39

2024-04-16T15:39

2024-04-16T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

европа

сергей цеков

рафаэль гросси

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал пустой и бессмысленной затеей идею гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси привлечь украинскую сторону к оценке технического состояния Запорожской АЭС. Ранее Гросси заявил, что агентство планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности. "Украина обстреливает атомную электростанцию и не признается в этом... если будут привлекаться украинские эксперты, то, понятное дело, они будут давать только негативную оценку ее состояния. Никакой объективности от этого не будет. Все это пустая, бессмысленная затея и странное предложение", - заявил Цеков РИА Новости. По его словам, никаких объективных заключений и оценок от украинских экспертов ожидать не стоит. ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240415/ataki-1940270405.html

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Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, европа, сергей цеков, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ