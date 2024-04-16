https://ria.ru/20240416/vystavka-1940353285.html

На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка

На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка - РИА Новости, 16.04.2024

На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка

Спортивная программа выставки "Россия" стартует 20 апреля массовой зарядкой на уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:00

2024-04-16T13:21

выставка-форум "россия"

спорт

россия

никита нагорный

руслан нигматуллин

рима баталова

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спортивная программа выставки "Россия" стартует 20 апреля массовой зарядкой на уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, сообщили организаторы. "Двадцатого апреля на Международной выставке-форуме "Россия" в сотрудничестве с движением "Здоровое Отечество" стартует спортивная программа. Ее откроет зарядка на Главной уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный. Предполагается, что участники установят рекорд по самой массовой зарядке в России", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в мероприятии будет участвовать также экс-вратарь сборной России, лучший футболист и спортсмен России 2001 года, диджей Руслан Нигматуллин, который будет отвечать за музыкальное сопровождение. Кроме того, после зарядки на главной уличной сцене представят амбассадоров спортивной программы на выставке. Как рассказали в дирекции выставки, ими станут 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России — Рима Баталова, российский футболист, экс-капитан сборной России по футболу — Алексей Смертин, президент Международной ассоциации бокса — Умар Кремлев, двукратный олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта России — Олег Саитов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России — Александр Легков и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России — Мария Киселева". Главным партнером Выставки в проведении спортивной программы стало Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество". "Приглашенные чемпионы будут проводить массовые зарядки на Главной уличной сцене каждую субботу. Кроме того, на Выставке проведут большое количество спортивных мероприятий. Среди них забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое", - сообщили организаторы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

спорт, россия, никита нагорный, руслан нигматуллин, рима баталова, выставка-форум "россия", общество