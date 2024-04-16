На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка

Гимнаст Нагорный проведет на выставке "Россия" массовую зарядку на уличной сцене
На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.
На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.
На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.
На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.
В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.
В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.
Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.
Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.
В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.
В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.
На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.
На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.
В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.
В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.
Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.
Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.
У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.
У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.
Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.
Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.
Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.
Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.
Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.
Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.
Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".
Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".
Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.
Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.
На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.
На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.
В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.
Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.
В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.
На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.
В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.
Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.
У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.
Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.
Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.
Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.
Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".
Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.
Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.
Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"
Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.
Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.
Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.
Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.
Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"
Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"
Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.
Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.
Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".
Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".
На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.
На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.
Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.
Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.
Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.
Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".
Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".
Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.
Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.
Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.
Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.
Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.
Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"
Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.
Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.
Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"
Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.
Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".
На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.
Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.
Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.
Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".
Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.
Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.