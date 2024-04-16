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На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка - РИА Новости, 16.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:00 16.04.2024 (обновлено: 13:21 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vystavka-1940353285.html
На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка
На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка - РИА Новости, 16.04.2024
На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка
Спортивная программа выставки "Россия" стартует 20 апреля массовой зарядкой на уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:00
2024-04-16T13:21
выставка-форум "россия"
спорт
россия
никита нагорный
руслан нигматуллин
рима баталова
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спортивная программа выставки "Россия" стартует 20 апреля массовой зарядкой на уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, сообщили организаторы. "Двадцатого апреля на Международной выставке-форуме "Россия" в сотрудничестве с движением "Здоровое Отечество" стартует спортивная программа. Ее откроет зарядка на Главной уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный. Предполагается, что участники установят рекорд по самой массовой зарядке в России", - говорится в сообщении. По данным организаторов, в мероприятии будет участвовать также экс-вратарь сборной России, лучший футболист и спортсмен России 2001 года, диджей Руслан Нигматуллин, который будет отвечать за музыкальное сопровождение. Кроме того, после зарядки на главной уличной сцене представят амбассадоров спортивной программы на выставке. Как рассказали в дирекции выставки, ими станут 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России — Рима Баталова, российский футболист, экс-капитан сборной России по футболу — Алексей Смертин, президент Международной ассоциации бокса — Умар Кремлев, двукратный олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта России — Олег Саитов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России — Александр Легков и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России — Мария Киселева". Главным партнером Выставки в проведении спортивной программы стало Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество". "Приглашенные чемпионы будут проводить массовые зарядки на Главной уличной сцене каждую субботу. Кроме того, на Выставке проведут большое количество спортивных мероприятий. Среди них забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое", - сообщили организаторы.
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спорт, россия, никита нагорный, руслан нигматуллин, рима баталова, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Спорт, Россия, Никита Нагорный, Руслан Нигматуллин, Рима Баталова, Выставка-форум "Россия", Общество
На выставке "Россия" 20 апреля пройдет массовая зарядка

Гимнаст Нагорный проведет на выставке "Россия" массовую зарядку на уличной сцене

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиМарафон зарядок с Никитой Нагорным
Марафон зарядок с Никитой Нагорным - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Марафон зарядок с Никитой Нагорным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Спортивная программа выставки "Россия" стартует 20 апреля массовой зарядкой на уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, сообщили организаторы.
"Двадцатого апреля на Международной выставке-форуме "Россия" в сотрудничестве с движением "Здоровое Отечество" стартует спортивная программа. Ее откроет зарядка на Главной уличной сцене, которую проведет гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный. Предполагается, что участники установят рекорд по самой массовой зарядке в России", - говорится в сообщении.
Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.

Выставка Россия. Концерт Весна идет - весне дорогу! ансамбля Казаки.ру

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.

Международная выставка-форум Россия на ВДНХ

На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.

Выставка Россия. Презентация новой коллекции экскурсионных маршрутов по выставке Россия

В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.

Выставка Россия. Примерка костюма и скафандра космонавта для гостей выставки

Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.

Выставка Россия. 375 лет отрасли жилищно-коммунального хозяйства России

В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.

Выставка Россия. Торжественное шествие Время России! Время вперед!

На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.

Выставка Россия. Мастер-класс Искусственный интеллект: помощь или угроза современного мира? Нейросети в медиа. Эдуард Булатов, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии

В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.

Выставка Россия. Концерт Время России! Время вперед!

Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.

Выставка Россия. Финалисты Большой перемены вместе с художником Misha Most создали символ юбилейного сезона конкурса

У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.

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9 из 15
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В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.

Выставка Россия. Свадебная церемония Свет новых звезд, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.

Выставка Россия. Концерт Время России! Время вперед!

Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб Прекрасное далеко

Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.

Выставка Россия. Запуск пятого сезона Всероссийского конкурса Большая перемена

Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".

Выставка Россия. Экскурсия послов стран БРИКС

Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.

Выставка Россия. Свадебная церемония в традициях Республики Карелия

Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
По данным организаторов, в мероприятии будет участвовать также экс-вратарь сборной России, лучший футболист и спортсмен России 2001 года, диджей Руслан Нигматуллин, который будет отвечать за музыкальное сопровождение.
Кроме того, после зарядки на главной уличной сцене представят амбассадоров спортивной программы на выставке. Как рассказали в дирекции выставки, ими станут 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России — Рима Баталова, российский футболист, экс-капитан сборной России по футболу — Алексей Смертин, президент Международной ассоциации бокса — Умар Кремлев, двукратный олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта России — Олег Саитов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России — Александр Легков и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России — Мария Киселева".
Главным партнером Выставки в проведении спортивной программы стало Общероссийское общественное движение содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество".
"Приглашенные чемпионы будут проводить массовые зарядки на Главной уличной сцене каждую субботу. Кроме того, на Выставке проведут большое количество спортивных мероприятий. Среди них забеги, фестивали, турниры, спортивный парад и многое другое", - сообщили организаторы.
Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

Выставка Россия. Екатерина и Константин Панфиловы, 10-миллионные посетители выставки

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

Выставка Россия. Первая Национальная премия Феникс от RUTUBE

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

Выставка Россия. Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

Выставка Россия. Показ спектакля История одного несовершенства в рамках проекта Голоса страны

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

Выставка Россия. Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков. Торжественное открытие Всероссийского форума волонтеров-медиков

Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

Выставка Россия. Творческая встреча с чемпионом мира по киберспорту Робертом Фахретдиновым

Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом

Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

Выставка Россия. Специальный концерт Московского джазового фестиваля

На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

Выставка Россия. Всероссийский форум волонтеров-медиков. Торжественный запуск Международной акции 10 000 шагов к жизни

Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

Выставка Россия. Фестиваль профессий. Ученые будущего

Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

Выставка Россия. Концерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Песни великой страны

Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

Выставка Россия. Творческий вечер Дарьи Донцовой: 25 лет в профессии

Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

Выставка Россия. Мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек

Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

Выставка Россия. Разговоры о важном

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

Выставка Россия. Мероприятия в рамках Дня здоровья, павильон С На службе здоровья (Минздрав России), открытие детского уголка здоровья Будущий врач

Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

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Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

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Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

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На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

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Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

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Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

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Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

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Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

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Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

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