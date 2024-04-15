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Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 15.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:29 15.04.2024 (обновлено: 18:44 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vystavka-1940113762.html
Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия"
Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 15.04.2024
Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме "Россия" ярко и празднично отметили День космонавтики. Шествия, флешмобы, концерты и интерактивные аттракционы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:29
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фото
выставка-форум "россия"
россия
республика карелия
брикс
день космонавтики
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На выставке-форуме "Россия" ярко и празднично отметили День космонавтики. Шествия, флешмобы, концерты и интерактивные аттракционы — в фотоленте Ria.ru.
россия
республика карелия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, россия, республика карелия, брикс, день космонавтики
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Карелия, БРИКС, День космонавтики

Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
На выставке-форуме "Россия" ярко и празднично отметили День космонавтики. Шествия, флешмобы, концерты и интерактивные аттракционы — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.

Выставка Россия. Концерт Весна идет - весне дорогу! ансамбля Казаки.ру

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.

Международная выставка-форум Россия на ВДНХ

На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.

Выставка Россия. Презентация новой коллекции экскурсионных маршрутов по выставке Россия

В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.

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Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.

Выставка Россия. Примерка костюма и скафандра космонавта для гостей выставки

Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.

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В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.

Выставка Россия. 375 лет отрасли жилищно-коммунального хозяйства России

В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.

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На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.

Выставка Россия. Торжественное шествие Время России! Время вперед!

На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.

Выставка Россия. Мастер-класс Искусственный интеллект: помощь или угроза современного мира? Нейросети в медиа. Эдуард Булатов, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии

В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.

Выставка Россия. Концерт Время России! Время вперед!

Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.

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У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.

Выставка Россия. Финалисты Большой перемены вместе с художником Misha Most создали символ юбилейного сезона конкурса

У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.

Выставка Россия. Свадебная церемония Свет новых звезд, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.

Выставка Россия. Концерт Время России! Время вперед!

Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.

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Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб Прекрасное далеко

Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.

Выставка Россия. Запуск пятого сезона Всероссийского конкурса Большая перемена

Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".

Выставка Россия. Экскурсия послов стран БРИКС

Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.

Выставка Россия. Свадебная церемония в традициях Республики Карелия

Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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