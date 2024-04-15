Космический триумф и уличные концерты: чем удивляет выставка-форум "Россия"

На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.
На главной уличной сцене гостей выставки встречал ансамбль "Казаки.ру" с зажигательными песнями, сюжетными шуточными танцами и хореографическими миниатюрами.
На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.
На экспозиции "Аллея славы" (водные виды спорта) гости выставки смогли познакомиться с победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира в обычном, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте.
В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.
В "Доме молодежи" на презентации новой коллекции маршрутов по выставке "Россия" посетителям представили оригинальную экскурсию ко Дню Победы.
Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.
Почувствовать себя космонавтом можно было в павильоне № 59. Модель скафандра Гагарина и аэрокостюм смогли примерить все желающие.
В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.
В павильоне № 75 праздничным концертом и вручением наград отметили 375-летие отрасли жилищно-коммунального хозяйства России.
На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.
На торжественном шествии "Время России! Время вперед!" аниматоры на ходулях сопровождали представителей будущего аэрокосмической отрасли и действующих космонавтов под музыку духового оркестра Минобороны.
В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.
В павильоне Е "Мир цифры" старший редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Эдуард Булатов рассказал о перспективах и рисках развития нейросетей в современной жизни.
Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.
Солист рок-группы "Земляне" Андрей Храмов исполнил хиты на главной уличной сцене ВДНХ во время "космического" концерта.
У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.
У "Большой перемены" появился новый символ — большая инсталляция "Пятерка". Арт-объект создали участники открытия пятого сезона конкурса и художник, граффити-райтер Misha Most.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.
В павильоне "Российский космос: создавая будущее" прошла коллективная свадебная церемония "Свет новых звезд". В атмосфере романтики и величия космоса сочетались браком пары из космических городов страны.
Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.
Несмотря на непогоду, зрители тепло приветствовали участников концерта "Время России! Время вперед!" на главной уличной сцене выставки.
Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.
Танцевальный флешмоб под современную обработку песни "Прекрасное далеко" исполнили артисты совместно с гостями выставки у стендов регионов России.
Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.
Торжественная церемония запуска юбилейного, пятого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" собрала финалистов прошлых конкурсов, педагогов-наставников и родителей участников.
Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".
Парламентарии и послы стран БРИКС на индивидуальной экскурсии познакомились с региональными стендами страны и посетили павильон "Атом".
Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.
Брачная церемония в традициях Республики Карелия прошла в павильоне № 75. Молодожены в свадебных костюмах Заонежья заключили брак по канонам старинных народных обрядов.