Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.
Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"
Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.
Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.
Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.
Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.
Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"
Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"
Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.
Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.
Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".
Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".
На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.
На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.
Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.
Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.
Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.
Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".
Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".
Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.
Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.
Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.
Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".
Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.
Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.