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Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 08.04.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:58 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/vystavka-1937998053.html
Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"
Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 08.04.2024
Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"
На ВДНХ продолжает свою работу международная выставка-форум "Россия". Ключевые события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:58
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фото
выставка-форум "россия"
вднх
россия
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На ВДНХ продолжает свою работу международная выставка-форум "Россия". Ключевые события — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, вднх, россия
Фото, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Россия

Фестивали, концерты, спектакли: чем удивляет выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжает свою работу международная выставка-форум "Россия". Ключевые события — в фотоленте Ria.ru.
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Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

Выставка Россия. Екатерина и Константин Панфиловы, 10-миллионные посетители выставки

Выставку "Россия" посетили уже десяти миллионов посетителей.

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Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

Выставка Россия. Первая Национальная премия Феникс от RUTUBE

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс"

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Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

Выставка Россия. Презентация карты, созданной к 10-летию Крымской весны

Состоялась презентация карты, созданной более чем 50 мастерами народных художественных промыслов к десятилетию Крымской весны. Карту разместили на стенде Республики Крым.

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Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

Выставка Россия. Показ спектакля История одного несовершенства в рамках проекта Голоса страны

Зрители увидели показ спектакля "История одного несовершенства" режиссера Виктории Печерниковой.

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Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

Выставка Россия. Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков. Торжественное открытие Всероссийского форума волонтеров-медиков

Установочная сессия Всероссийского форума волонтеров-медиков прошла в "Доме молодежи"

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Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

Выставка Россия. Творческая встреча с чемпионом мира по киберспорту Робертом Фахретдиновым

Чемпион мира по киберспорту Роберт Фахретдинов провел творческую встречу.

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Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом

Организаторы провели экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего".

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На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

Выставка Россия. Специальный концерт Московского джазового фестиваля

На специальном концерте Московского джазового фестиваля в павильоне № 75 прошло выступление российских мэтров.

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Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

Выставка Россия. Всероссийский форум волонтеров-медиков. Торжественный запуск Международной акции 10 000 шагов к жизни

Посетители увидели торжественный запуск Международной акции "10 000 шагов к жизни", в которой мог принять участие любой желающий и пройти десять тысяч шагов по территории ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

Выставка Россия. Фестиваль профессий. Ученые будущего

Прошел фестиваль профессий. Ученые будущего.

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Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

Выставка Россия. Концерт солистов проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ Песни великой страны

Солисты общероссийского музыкального проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ спели всеми любимые "Песни великой страны".

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Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

Выставка Россия. Творческий вечер Дарьи Донцовой: 25 лет в профессии

Посетители смогли пообщаться с писательницей Дарьей Донцовой на ее творческом вечере.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

Выставка Россия. Мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек

Для гостей организовали мастер-классы по росписи романовской и ковровской игрушек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

Выставка Россия. Разговоры о важном

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, профессор хирургии, академик Российской академии наук, лауреат главной просветительской награды страны Знание.Премия Лео Бокерия выступил на выставке "Россия" в рамках встречи цикла "Разговоры о важном".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

Выставка Россия. Мероприятия в рамках Дня здоровья, павильон С На службе здоровья (Минздрав России), открытие детского уголка здоровья Будущий врач

Мероприятия в рамках Дня здоровья прошли в павильоне на ВДНХ.

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