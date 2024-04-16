https://ria.ru/20240416/orsk-1940324944.html

Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища

Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища - РИА Новости, 16.04.2024

Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища

На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, в Орск может вновь прийти вода, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:50

2024-04-16T10:50

2024-04-16T11:42

орск

казахстан

происшествия

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 16 апр — РИА Новости. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, в Орск может вновь прийти вода, сообщила мэрия города в Telegram-канале."На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация", — говорится в публикации.Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88.Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В минувшую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.По последним данным, уровень воды в районе города снизился на 28 сантиметров и составляет 592 сантиметра. Критический уровень — 700 сантиметров. От воды освободилось 3763 дома.В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.

орск

казахстан

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Обстановка в Старом городе Орска В Старом городе Орска работают комиссии по оценке ущерба, вода с улиц полностью еще не ушла, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-16T10:50 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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орск, казахстан, происшествия, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске