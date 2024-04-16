Рейтинг@Mail.ru
Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.04.2024 (обновлено: 11:42 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/orsk-1940324944.html
Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища
Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища - РИА Новости, 16.04.2024
Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища
На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, в Орск может вновь прийти вода, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:50
2024-04-16T11:42
орск
казахстан
происшествия
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_5c06bd7c7e8f1fa16133778ba7fe953e.jpg
УФА, 16 апр — РИА Новости. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, в Орск может вновь прийти вода, сообщила мэрия города в Telegram-канале."На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация", — говорится в публикации.Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88.Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В минувшую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.По последним данным, уровень воды в районе города снизился на 28 сантиметров и составляет 592 сантиметра. Критический уровень — 700 сантиметров. От воды освободилось 3763 дома.В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
орск
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в Старом городе Орска
В Старом городе Орска работают комиссии по оценке ущерба, вода с улиц полностью еще не ушла, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-16T10:50
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a2cff489551731c058217d76c30d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, казахстан, происшествия, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Орск, Казахстан, Происшествия, Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Орск может снова затопить из-за перелива через дамбу частного водохранилища

Мэрия Орска: на водохранилище возле Казахстана произошел перелив через дамбу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 16 апр — РИА Новости. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, в Орск может вновь прийти вода, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
"На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация", — говорится в публикации.
Жителей примут пункты временного размещения на базе школ № 17 и 88.
Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию. В последние дни ситуация стабилизировалась. В минувшую пятницу в МЧС заявили, что специалисты полностью восстановили прорванный участок дамбы.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
По последним данным, уровень воды в районе города снизился на 28 сантиметров и составляет 592 сантиметра. Критический уровень — 700 сантиметров. От воды освободилось 3763 дома.
В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
ОрскКазахстанПроисшествияНаводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала