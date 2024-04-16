Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой"
В российской умме назвали приговор Украины муфтию Крыма "пустой бумажкой"
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМуфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мусульмане России рассказали РИА Новости, что вынесенный Украиной "приговор" по отношению к муфтию Крыма Эмирали Аблаеву является "пустой бумажкой", а работа мусульманской организации Крыма всегда была большой проблемой для официального Киева.
Как ранее сообщало РИА Новости, ка Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ. Согласно документу, муфтий обвиняется по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".
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"В свое время у Украины были все возможности для того, чтобы обратить внимание на мусульман Крыма. За четверть века власти Киева умудрились все безвозвратно упустить. Буквально все. В том числе, доверие самих мусульман полуострова. А вынесенный Киевом "приговор" муфтию Аблаеву - для нас пустая, ничего не знающая бумажка", - рассказал РИА Новости в понедельник заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что "руки у Киева очень коротки".
"Далее киевской улицы Крещатик эти руки вряд ли они могут просунуться. И руки у киевской власти коротки, и далее своего носа президент Зеленский не видит. Сказочные приговоры выносит СБУ", - сказал муфтий Исмаил Бердиев.
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов сообщил, что мусульмане России не видят в приговоре СБУ ничего необычного.
"Киев мог бы оставить приговор муфтию Крыма у себя и даже не распространять за стремительно сужаемые границы Украины", - сказал муфтий Альбир Крганов.
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