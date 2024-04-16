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Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой" - РИА Новости, 16.04.2024
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Религия
 
13:26 16.04.2024 (обновлено: 15:44 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/musulmane-1940361032.html
Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой"
Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой" - РИА Новости, 16.04.2024
Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой"
Мусульмане России рассказали РИА Новости, что вынесенный Украиной "приговор" по отношению к муфтию Крыма Эмирали Аблаеву является "пустой бумажкой", а работа... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:26
2024-04-16T15:44
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мусульмане России рассказали РИА Новости, что вынесенный Украиной "приговор" по отношению к муфтию Крыма Эмирали Аблаеву является "пустой бумажкой", а работа мусульманской организации Крыма всегда была большой проблемой для официального Киева.Как ранее сообщало РИА Новости, ка Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ. Согласно документу, муфтий обвиняется по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность"."В свое время у Украины были все возможности для того, чтобы обратить внимание на мусульман Крыма. За четверть века власти Киева умудрились все безвозвратно упустить. Буквально все. В том числе, доверие самих мусульман полуострова. А вынесенный Киевом "приговор" муфтию Аблаеву - для нас пустая, ничего не знающая бумажка", - рассказал РИА Новости в понедельник заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что "руки у Киева очень коротки"."Далее киевской улицы Крещатик эти руки вряд ли они могут просунуться. И руки у киевской власти коротки, и далее своего носа президент Зеленский не видит. Сказочные приговоры выносит СБУ", - сказал муфтий Исмаил Бердиев.Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов сообщил, что мусульмане России не видят в приговоре СБУ ничего необычного."Киев мог бы оставить приговор муфтию Крыма у себя и даже не распространять за стремительно сужаемые границы Украины", - сказал муфтий Альбир Крганов.
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россия, украина, киев, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), религия
Религия, Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Мусульмане назвали "приговор" муфтию Крыма "пустой бумажкой"

В российской умме назвали приговор Украины муфтию Крыма "пустой бумажкой"

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМуфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. Архивное фото
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мусульмане России рассказали РИА Новости, что вынесенный Украиной "приговор" по отношению к муфтию Крыма Эмирали Аблаеву является "пустой бумажкой", а работа мусульманской организации Крыма всегда была большой проблемой для официального Киева.
Как ранее сообщало РИА Новости, ка Украине заочно приговорили к 12 годам заключения председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева за поддержку России и Вооруженных сил РФ. Согласно документу, муфтий обвиняется по двум статьям УК Украины: "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины", а также "коллаборационистская деятельность".
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7 апреля, 16:38
"В свое время у Украины были все возможности для того, чтобы обратить внимание на мусульман Крыма. За четверть века власти Киева умудрились все безвозвратно упустить. Буквально все. В том числе, доверие самих мусульман полуострова. А вынесенный Киевом "приговор" муфтию Аблаеву - для нас пустая, ничего не знающая бумажка", - рассказал РИА Новости в понедельник заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметил, что "руки у Киева очень коротки".
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"Далее киевской улицы Крещатик эти руки вряд ли они могут просунуться. И руки у киевской власти коротки, и далее своего носа президент Зеленский не видит. Сказочные приговоры выносит СБУ", - сказал муфтий Исмаил Бердиев.
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов сообщил, что мусульмане России не видят в приговоре СБУ ничего необычного.
"Киев мог бы оставить приговор муфтию Крыма у себя и даже не распространять за стремительно сужаемые границы Украины", - сказал муфтий Альбир Крганов.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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