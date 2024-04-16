https://ria.ru/20240416/konflikt-1940472112.html

СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова

СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024

СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова

Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:17

2024-04-16T22:17

2024-04-16T22:49

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"."Почему он не работает? <...> Потому что есть страны, которые не дают возможность использовать его ресурсную базу. <...> Было нападение на консульский объект. Это не какая-то пустая и незаселенная территория. Это действующее консульство, обладающее всеми иммунитетами по Венским конвенциям. Оно было уничтожено, погибли находившиеся там люди. Совет Безопасности был обязан осудить", — подчеркнула она.По словам дипломата, эту ситуацию нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации, необходимо сделать все, чтобы СБ ООН начал работать.Эскалация между Ираном и ИзраилемПервого апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.В субботу, 13 апреля, Иран, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, атаковал территорию еврейского государства. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.В КСИР заявили, что уничтожили важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, и это будет сделано в координации с США.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-16T22:17 true PT2M08S

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