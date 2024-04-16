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СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024
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22:17 16.04.2024 (обновлено: 22:49 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/konflikt-1940472112.html
СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова
СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024
СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова
Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:17
2024-04-16T22:49
в мире
сирия
израиль
иран
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
оон
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"."Почему он не работает? &lt;...&gt; Потому что есть страны, которые не дают возможность использовать его ресурсную базу. &lt;...&gt; Было нападение на консульский объект. Это не какая-то пустая и незаселенная территория. Это действующее консульство, обладающее всеми иммунитетами по Венским конвенциям. Оно было уничтожено, погибли находившиеся там люди. Совет Безопасности был обязан осудить", — подчеркнула она.По словам дипломата, эту ситуацию нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации, необходимо сделать все, чтобы СБ ООН начал работать.Эскалация между Ираном и ИзраилемПервого апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.В субботу, 13 апреля, Иран, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, атаковал территорию еврейского государства. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.В КСИР заявили, что уничтожили важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, и это будет сделано в координации с США.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, сирия, израиль, иран, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, корпус стражей исламской революции, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Иран, Мария Захарова, Владимир Соловьев (телеведущий), ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Биньямин Нетаньяху, Корпус стражей исламской революции, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СБ ООН должен был осудить атаку на консульство в Сирии, заявила Захарова

Захарова: СБ ООН должен был осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генконсульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Почему он не работает? <...> Потому что есть страны, которые не дают возможность использовать его ресурсную базу. <...> Было нападение на консульский объект. Это не какая-то пустая и незаселенная территория. Это действующее консульство, обладающее всеми иммунитетами по Венским конвенциям. Оно было уничтожено, погибли находившиеся там люди. Совет Безопасности был обязан осудить", — подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
15 апреля, 08:00
По словам дипломата, эту ситуацию нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации, необходимо сделать все, чтобы СБ ООН начал работать.

Эскалация между Ираном и Израилем

Первого апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генконсульства Ирана в Дамаске. В результате погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
В субботу, 13 апреля, Иран, сославшись на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, атаковал территорию еврейского государства. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.
В КСИР заявили, что уничтожили важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание", но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, Израиль отреагирует на атаку мудро, а не на эмоциях, и это будет сделано в координации с США.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреСирияИзраильИранМария ЗахароваВладимир Соловьев (телеведущий)ООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемБиньямин НетаньяхуКорпус стражей исламской революцииСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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