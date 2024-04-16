https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940303589.html

Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку

Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку - РИА Новости, 16.04.2024

Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку

Власти Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, город... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:32

2024-04-16T08:32

2024-04-16T17:25

жкх

казахстан

западно-казахстанская область

урал

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Власти Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, город готовится к масштабному паводку, сообщает пресс-служба правительства республики в Telegram-канале. "Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тысяч жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме. Имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники", - говорится в сообщении правительства Казахстана. По информации пресс-службы правительства, к предприятию "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 километров городского теплоснабжения. "В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тысяч километров электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами", - отмечается в сообщении. Накануне мэр Уральска Миржан Сатканов, призвал жителей населенных пунктов в пойме реки Урал к срочной эвакуации из-за опасности наводнения. Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики прогнозировало, что вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища Оренбургской области, достигнет западных границ Казахстана 16-17 апреля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240408/astana-1938541424.html

казахстан

западно-казахстанская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, казахстан, западно-казахстанская область, урал, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске