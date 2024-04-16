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Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку - РИА Новости, 16.04.2024
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08:32 16.04.2024 (обновлено: 17:25 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kazakhstan-1940303589.html
Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку
Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку - РИА Новости, 16.04.2024
Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку
Власти Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, город... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:32
2024-04-16T17:25
жкх
казахстан
западно-казахстанская область
урал
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Власти Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, город готовится к масштабному паводку, сообщает пресс-служба правительства республики в Telegram-канале. "Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тысяч жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме. Имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники", - говорится в сообщении правительства Казахстана. По информации пресс-службы правительства, к предприятию "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 километров городского теплоснабжения. "В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тысяч километров электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами", - отмечается в сообщении. Накануне мэр Уральска Миржан Сатканов, призвал жителей населенных пунктов в пойме реки Урал к срочной эвакуации из-за опасности наводнения. Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики прогнозировало, что вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища Оренбургской области, достигнет западных границ Казахстана 16-17 апреля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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казахстан
западно-казахстанская область
урал
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жкх, казахстан, западно-казахстанская область, урал, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
ЖКХ, Казахстан, Западно-Казахстанская область, Урал, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Казахстанский Уральск готовится к масштабному паводку

Власти Уральска в Казахстане усилили защиту инфраструктуры в ожидании паводка

© Фото : UKIMET/TelegramУсиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области
Усиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : UKIMET/Telegram
Усиление мер по охране объектов жизнеобеспечения в Западно-Казахстанской области
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АЛМА-АТА, 16 апр – РИА Новости. Власти Уральска, административного центра Западно-Казахстанской области, усилили защиту насосной станции, объектов теплоснабжения и электроподачи, город готовится к масштабному паводку, сообщает пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.
"Водоснабжение Уральска производится из 2 видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия "Батыс су арнасы", которое обеспечивает водой 340 тысяч жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме. Имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники", - говорится в сообщении правительства Казахстана.
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По информации пресс-службы правительства, к предприятию "Жайыктеплоэнерго" относится свыше 248 километров городского теплоснабжения. "В рамках противопаводковых работ на территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тысяч километров электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами", - отмечается в сообщении.
Накануне мэр Уральска Миржан Сатканов, призвал жителей населенных пунктов в пойме реки Урал к срочной эвакуации из-за опасности наводнения.
Ранее министерство водных ресурсов и ирригации республики прогнозировало, что вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища Оренбургской области, достигнет западных границ Казахстана 16-17 апреля.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 111 тысяч человек, из них почти 40 тысяч дети.
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ЖКХКазахстанЗападно-Казахстанская областьУралКасым-Жомарт ТокаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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