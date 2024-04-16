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Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров - РИА Новости, 16.04.2024
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02:21 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/endokrinolog-1940288928.html
Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров
Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров - РИА Новости, 16.04.2024
Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, а также обработанное красное мясо рекомендуется ограничить в рационе для сохранения РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:21
2024-04-16T02:21
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, а также обработанное красное мясо рекомендуется ограничить в рационе для сохранения здоровья и высокого качества жизни, а от алкоголя и табака лучше полностью отказаться, рассказала РИА Новости эндокринолог Амина Кущетерова. “Хотелось бы разобрать список продуктов, которые действительно необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, мёда и фруктовых соков”, - сказала врач “Клиники Фомина”. По ее словам, ограничение этих продуктов связано с тем, что они содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности. Диетические рекомендации советуют употреблять не более 10% добавленного сахара от общего рациона. Другая “вредная” категория - продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, сливки, цельное молоко, сыр и йогурты c высоким процентом жирности, пальмовое и кокосовое масла, сливочное масло, сало, жир из бекона. Они могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт отметила, что для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять максимум 10% суточной̆ калорийности, стоит замещать их полиненасыщенными жирными кислотами. К таким относятся растительные масла, рыба и морепродукты. “Рекомендуемое потребление соли - пять грамм в сутки для взрослого человека. Людям с артериальной гипертензией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендовано ограничить количество соли, ведь ее избыток способствует возникновению отеков и повышению артериального давления”, - рассказала Кущетерова. Кроме того, у подавляющего большинства больных раком легкого развитие заболевания связано с курением - активным и пассивным. Алкоголь оказывает негативное влияние на состояние печени, поджелудочной железы и на весь организм в целом. Поэтому исключение этих продуктов из употребления необходимо для поддержания высокого качества здоровья. “Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе”, - подчеркнула врач. По ее данным, количество необработанного красного мяса стоит ограничить 70 граммами в сутки и 500 граммами в неделю. Желательно выбирать белое мясо, а красное мясо употреблять не более одной-двух порций в неделю.
https://ria.ru/20240402/zavtrak-1937229877.html
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Эндокринолог назвала продукты с высоким содержанием сахара и жиров

Кущетерова: лучше ограничить в рационе красное мясо и добавленный сахар

© Pixabay / Steve BuissinneГлюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Pixabay / Steve Buissinne
Глюкометр, показывающий повышенный уровень глюкозы в крови . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, а также обработанное красное мясо рекомендуется ограничить в рационе для сохранения здоровья и высокого качества жизни, а от алкоголя и табака лучше полностью отказаться, рассказала РИА Новости эндокринолог Амина Кущетерова.
“Хотелось бы разобрать список продуктов, которые действительно необходимо максимально ограничить, ведь при неконтролируемом употреблении они могут негативно повлиять на организм, привести к развитию заболеваний и ухудшению качества жизни. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, мёда и фруктовых соков”, - сказала врач “Клиники Фомина”.
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По ее словам, ограничение этих продуктов связано с тем, что они содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности. Диетические рекомендации советуют употреблять не более 10% добавленного сахара от общего рациона.
Другая “вредная” категория - продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, сливки, цельное молоко, сыр и йогурты c высоким процентом жирности, пальмовое и кокосовое масла, сливочное масло, сало, жир из бекона. Они могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт отметила, что для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять максимум 10% суточной̆ калорийности, стоит замещать их полиненасыщенными жирными кислотами. К таким относятся растительные масла, рыба и морепродукты.
“Рекомендуемое потребление соли - пять грамм в сутки для взрослого человека. Людям с артериальной гипертензией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендовано ограничить количество соли, ведь ее избыток способствует возникновению отеков и повышению артериального давления”, - рассказала Кущетерова.
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Кроме того, у подавляющего большинства больных раком легкого развитие заболевания связано с курением - активным и пассивным. Алкоголь оказывает негативное влияние на состояние печени, поджелудочной железы и на весь организм в целом. Поэтому исключение этих продуктов из употребления необходимо для поддержания высокого качества здоровья.
“Доказано, что употребление большого количества обработанного красного мяса (сосиски, колбасы, ветчина, мясные консервы) увеличивает риски развития рака кишечника. Рекомендуется максимально ограничить эти продукты в своем рационе”, - подчеркнула врач.
По ее данным, количество необработанного красного мяса стоит ограничить 70 граммами в сутки и 500 граммами в неделю. Желательно выбирать белое мясо, а красное мясо употреблять не более одной-двух порций в неделю.
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