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Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
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14:26 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/borrel-1940375949.html
Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024
Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:26
2024-04-16T14:26
в мире
иран
израиль
ближний восток
жозеп боррель
бени ганц
евросоюз
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. "Как мне кажется, Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне", - заявил Боррель. Глава дипломатии ЕС отметил, что на данный момент обстановка на Ближнем Востоке находится "на краю пропасти". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, иран, израиль, ближний восток, жозеп боррель, бени ганц, евросоюз, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Жозеп Боррель, Бени Ганц, Евросоюз, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Боррель: обстановка на Ближнем Востоке находится на краю пропасти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
"Как мне кажется, Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне", - заявил Боррель.
Изображение сгенерировано ИИ
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
Вчера, 08:00
Глава дипломатии ЕС отметил, что на данный момент обстановка на Ближнем Востоке находится "на краю пропасти".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
15 апреля, 08:00
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
14 апреля, 12:47
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокЖозеп БоррельБени ГанцЕвросоюзКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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