https://ria.ru/20240416/borrel-1940375949.html

Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.04.2024

Боррель прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:26

2024-04-16T14:26

2024-04-16T14:26

в мире

иран

израиль

ближний восток

жозеп боррель

бени ганц

евросоюз

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER. "Как мне кажется, Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне", - заявил Боррель. Глава дипломатии ЕС отметил, что на данный момент обстановка на Ближнем Востоке находится "на краю пропасти". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, ближний восток, жозеп боррель, бени ганц, евросоюз, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем