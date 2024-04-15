https://ria.ru/20240415/zapad-1940173227.html

"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе

"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе - РИА Новости, 15.04.2024

"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе

Читатели Financial Times эмоционально отреагировали на слова главкома ВСУ Александра Сырского о сложном положении армии на фронте. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:20

2024-04-15T15:20

2024-04-15T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

сша

александр сырский

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Financial Times эмоционально отреагировали на слова главкома ВСУ Александра Сырского о сложном положении армии на фронте.Ранее в субботу генерал заявил, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов."Глазам своим не верю. Неужели украинский генерал по сути сказал: "На улице потеплело, поэтому Россия планирует наступление". Интересно, какие у них еще оправдания, чтобы выкачать из Запада новые миллиарды?" — изумился Starsright."Так, лавочка закрывается", — отрезал Pencil Pusher."До последнего украинца, как велел сенатор Линдси Грэм*", — отметил California reader."Украина окончательно сдаст Донецк, Луганск и Крым. И останется нейтральной", — написал Antond."Единственный способ, как Украина может выиграть, — это если Запад развяжет третью мировую от ее имени. Но этому не бывать", — считает With compliments.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>* Внесен в перечень экстремистов и террористов.Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html

https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html

великобритания

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, сша, александр сырский, владимир зеленский