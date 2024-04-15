Рейтинг@Mail.ru
"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.04.2024 (обновлено: 17:09 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/zapad-1940173227.html
"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе
"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе - РИА Новости, 15.04.2024
"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе
Читатели Financial Times эмоционально отреагировали на слова главкома ВСУ Александра Сырского о сложном положении армии на фронте. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:20
2024-04-15T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
сша
александр сырский
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Financial Times эмоционально отреагировали на слова главкома ВСУ Александра Сырского о сложном положении армии на фронте.Ранее в субботу генерал заявил, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов."Глазам своим не верю. Неужели украинский генерал по сути сказал: "На улице потеплело, поэтому Россия планирует наступление". Интересно, какие у них еще оправдания, чтобы выкачать из Запада новые миллиарды?" — изумился Starsright."Так, лавочка закрывается", — отрезал Pencil Pusher."До последнего украинца, как велел сенатор Линдси Грэм*", — отметил California reader."Украина окончательно сдаст Донецк, Луганск и Крым. И останется нейтральной", — написал Antond."Единственный способ, как Украина может выиграть, — это если Запад развяжет третью мировую от ее имени. Но этому не бывать", — считает With compliments.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;* Внесен в перечень экстремистов и террористов.Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940167867.html
https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html
великобритания
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, сша, александр сырский, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, США, Александр Сырский, Владимир Зеленский

"Глазам не верю": признание Сырского о России вызвало шок на Западе

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Читатели Financial Times эмоционально отреагировали на слова главкома ВСУ Александра Сырского о сложном положении армии на фронте.
Ранее в субботу генерал заявил, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Сейчас все реально. Кулеба раскрыл, кто может защитить западную Украину
Вчера, 09:55
"Глазам своим не верю. Неужели украинский генерал по сути сказал: "На улице потеплело, поэтому Россия планирует наступление". Интересно, какие у них еще оправдания, чтобы выкачать из Запада новые миллиарды?" — изумился Starsright.
"Так, лавочка закрывается", — отрезал Pencil Pusher.
"До последнего украинца, как велел сенатор Линдси Грэм*", — отметил California reader.
"Украина окончательно сдаст Донецк, Луганск и Крым. И останется нейтральной", — написал Antond.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Ничего не останется": раскрыто будущее Украины после конфликта
Вчера, 14:58
"Единственный способ, как Украина может выиграть, — это если Запад развяжет третью мировую от ее имени. Но этому не бывать", — считает With compliments.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"
Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаСШААлександр СырскийВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала