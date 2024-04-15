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СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/wp-1940173471.html
СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ
СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ
Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:21
2024-04-15T15:21
специальная военная операция на украине
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джо байден
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post, которая делает вывод об усилившемся напряжении в и без того натянутых отношениях Вашингтона и Киева. "Когда в феврале вице-президент (США Камала) Харрис в частном порядке встретилась с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ РФ… Просьба &lt;…&gt; рассердила Зеленского и его ближайших помощников", - передает издание со ссылкой на неназванных чиновников. Отмечается, что Зеленский "отмахнулся" от рекомендаций Харрис, не будучи уверен, что они отражают единодушную позицию администрации президента США Джо Байдена. Однако в последующие недели Вашингтон не раз повторял свое предостережение. Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по заводам по переработке нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Кроме того, польза от таких ударов с военной точки зрения также носит "сомнительный" характер. Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к усилению напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева из-за задержки одобрения пакета помощи в конгрессе в размере 60 миллиардов долларов. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточного для этого компетенций. Министр энергетики России Николай Шульгинов тогда же сообщал, что ремонты на ряде НПЗ, как ожидается, завершатся в апреле-мае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джо Байден, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ

WP: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ России

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post, которая делает вывод об усилившемся напряжении в и без того натянутых отношениях Вашингтона и Киева.
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"Когда в феврале вице-президент (США Камала) Харрис в частном порядке встретилась с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ РФ… Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", - передает издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
22 марта, 08:46
Отмечается, что Зеленский "отмахнулся" от рекомендаций Харрис, не будучи уверен, что они отражают единодушную позицию администрации президента США Джо Байдена. Однако в последующие недели Вашингтон не раз повторял свое предостережение.
Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по заводам по переработке нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Кроме того, польза от таких ударов с военной точки зрения также носит "сомнительный" характер.
Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к усилению напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева из-за задержки одобрения пакета помощи в конгрессе в размере 60 миллиардов долларов.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточного для этого компетенций. Министр энергетики России Николай Шульгинов тогда же сообщал, что ремонты на ряде НПЗ, как ожидается, завершатся в апреле-мае.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 14:47
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 23:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДжо БайденДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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