СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ
WP: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ России
© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post, которая делает вывод об усилившемся напряжении в и без того натянутых отношениях Вашингтона и Киева.
«
"Когда в феврале вице-президент (США Камала) Харрис в частном порядке встретилась с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ РФ… Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", - передает издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Отмечается, что Зеленский "отмахнулся" от рекомендаций Харрис, не будучи уверен, что они отражают единодушную позицию администрации президента США Джо Байдена. Однако в последующие недели Вашингтон не раз повторял свое предостережение.
Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по заводам по переработке нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Кроме того, польза от таких ударов с военной точки зрения также носит "сомнительный" характер.
Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к усилению напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева из-за задержки одобрения пакета помощи в конгрессе в размере 60 миллиардов долларов.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточного для этого компетенций. Министр энергетики России Николай Шульгинов тогда же сообщал, что ремонты на ряде НПЗ, как ожидается, завершатся в апреле-мае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.