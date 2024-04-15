https://ria.ru/20240415/wp-1940173471.html

СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ

СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: Зеленский разозлился из-за просьбы США воздерживаться от атак на НПЗ

Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:21

2024-04-15T15:21

2024-04-15T15:21

специальная военная операция на украине

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

джо байден

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский рассердился из-за просьбы США воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает газета Washington Post, которая делает вывод об усилившемся напряжении в и без того натянутых отношениях Вашингтона и Киева. "Когда в феврале вице-президент (США Камала) Харрис в частном порядке встретилась с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ РФ… Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", - передает издание со ссылкой на неназванных чиновников. Отмечается, что Зеленский "отмахнулся" от рекомендаций Харрис, не будучи уверен, что они отражают единодушную позицию администрации президента США Джо Байдена. Однако в последующие недели Вашингтон не раз повторял свое предостережение. Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по заводам по переработке нефти может привести к росту мировых цен на энергоносители, что в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Кроме того, польза от таких ударов с военной точки зрения также носит "сомнительный" характер. Автор статьи отмечает, что игнорирование просьбы США привело к усилению напряженности в уже и так натянутых отношениях Вашингтона и Киева из-за задержки одобрения пакета помощи в конгрессе в размере 60 миллиардов долларов. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточного для этого компетенций. Министр энергетики России Николай Шульгинов тогда же сообщал, что ремонты на ряде НПЗ, как ожидается, завершатся в апреле-мае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html

https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936761214.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, вооруженные силы украины