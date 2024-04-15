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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 15.04.2024 (обновлено: 08:52 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vzryvy-1940039619.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:14
2024-04-15T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Днепре (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Днепре (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
Вчера, 08:00
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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