https://ria.ru/20240415/vzryvy-1940039619.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:14

2024-04-15T03:14

2024-04-15T08:52

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Днепре (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровск

украина

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в мире, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина