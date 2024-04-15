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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:14
2024-04-15T03:14
2024-04-15T08:52
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Днепре (украинское название города. — Прим. ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в публикации. По данным Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога