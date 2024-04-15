Рейтинг@Mail.ru
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики - РИА Новости, 15.04.2024
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики
Восемнадцатилетний житель Ленинградской области, который, предположительно, выстрелил подростку в лоб из пневматического пистолета, стал фигурантом уголовного... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:43
2024-04-15T19:43
происшествия
россия
ленинградская область
сланцы
максим горький
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ленинградской области, который, предположительно, выстрелил подростку в лоб из пневматического пистолета, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил СУСК РФ по региону. "Кингисеппским межрайонным следственным отделом... в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... По данным следствия, 15 апреля... в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы... подозреваемый произвел выстрел из пневматического пистолета в область головы 15-летнего подростка...", - говорится в сообщении. Как отмечается, у подростка зафиксирована рваная рана лба. Угрозы его жизни и здоровью нет. Подозреваемый задержан, уточнили в областном следственном управлении.
https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html
россия
ленинградская область
сланцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, сланцы, максим горький
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Сланцы, Максим Горький
Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики

Восемнадцатилетний житель Ленобласти выстрелил подростку в лоб из пневматики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ленинградской области, который, предположительно, выстрелил подростку в лоб из пневматического пистолета, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил СУСК РФ по региону.
«
"Кингисеппским межрайонным следственным отделом... в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... По данным следствия, 15 апреля... в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы... подозреваемый произвел выстрел из пневматического пистолета в область головы 15-летнего подростка...", - говорится в сообщении.
Как отмечается, у подростка зафиксирована рваная рана лба. Угрозы его жизни и здоровью нет.
Подозреваемый задержан, уточнили в областном следственном управлении.
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В Заполярье подросток за сто рублей согласился стать мишенью для пистолета
19 марта, 20:32
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСланцыМаксим Горький
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала