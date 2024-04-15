https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики

Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики - РИА Новости, 15.04.2024

Житель Ленинградской области выстрелил подростку в лоб из пневматики

Восемнадцатилетний житель Ленинградской области, который, предположительно, выстрелил подростку в лоб из пневматического пистолета, стал фигурантом уголовного... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:43

2024-04-15T19:43

2024-04-15T19:43

происшествия

россия

ленинградская область

сланцы

максим горький

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ленинградской области, который, предположительно, выстрелил подростку в лоб из пневматического пистолета, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщил СУСК РФ по региону. "Кингисеппским межрайонным следственным отделом... в отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... По данным следствия, 15 апреля... в подъезде дома по улице Максима Горького в городе Сланцы... подозреваемый произвел выстрел из пневматического пистолета в область головы 15-летнего подростка...", - говорится в сообщении. Как отмечается, у подростка зафиксирована рваная рана лба. Угрозы его жизни и здоровью нет. Подозреваемый задержан, уточнили в областном следственном управлении.

https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html

россия

ленинградская область

сланцы

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происшествия, россия, ленинградская область, сланцы, максим горький