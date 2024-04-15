Рейтинг@Mail.ru
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 15.04.2024 (обновлено: 10:06 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vulkan-1940040589.html
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 15.04.2024
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту на 4,5 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:41
2024-04-15T10:06
происшествия
эбеко
парамушир
северо-курильск
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940069655_0:275:1280:995_1920x0_80_0_0_bf4f00d88087ef9c3dce81f2efd9e49a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту на 4,5 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Камчатские вулканологи сообщили, что в 15.26 по камчатскому времени (06.50 мск) на Эбеко произошло повторное извержение на высоту 4,5 километра над уровнем моря.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html
эбеко
парамушир
северо-курильск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940069655_0:35:1280:995_1920x0_80_0_0_8f6e8a4c5f5260e31414cb2686ddd0a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Северо-Курильск, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramПепловый выброс на вулкане Эбеко. 15 апреля 2024
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. 15 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту на 4,5 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении.
По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Камчатские вулканологи сообщили, что в 15.26 по камчатскому времени (06.50 мск) на Эбеко произошло повторное извержение на высоту 4,5 километра над уровнем моря.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Ресуспендированный пепел, наблюдаемый на вулкане Шивелуч на Камчатке. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На Камчатке сильный ветер поднял пепел на вулкане Шивелуч
22 марта, 05:33
 
ПроисшествияЭбекоПарамуширСеверо-КурильскРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала