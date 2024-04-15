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На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла - РИА Новости, 15.04.2024

На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту на 4,5 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:41

2024-04-15T03:41

2024-04-15T10:06

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апр – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту на 4,5 километра, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. "15 апреля 12.14 (03.14 мск) вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4500 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении. По информации главного управления МЧС России по Сахалинской области, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Камчатские вулканологи сообщили, что в 15.26 по камчатскому времени (06.50 мск) на Эбеко произошло повторное извержение на высоту 4,5 километра над уровнем моря.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20240322/vulkan-1934834312.html

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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия