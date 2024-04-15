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Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну - РИА Новости, 15.04.2024
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20:19 15.04.2024 (обновлено: 20:23 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/voyna-1940254184.html
Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну
Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну - РИА Новости, 15.04.2024
Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну
Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке, считает профессор международных отношений и ближневосточной политики в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:19
2024-04-15T20:23
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке, считает профессор международных отношений и ближневосточной политики в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджес. По словам Джерджеса, которого цитирует американский телеканал NBC News, Байдену не удалось достичь своей "всеобъемлющей" цели, которая заключалась в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на соседние страны. "Стратегия администрации Байдена позорно провалилась. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке", - заявил он. По мнению Джерджеса, Байден не влияет на решения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ни в отношении сектора Газа, ни в отношении Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/dzhonson-1939892401.html
https://ria.ru/20240414/bayden-1939895887.html
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израиль
иран
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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну

Эксперт: Байден неосознанно втягивает США в еще одну войну на Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке, считает профессор международных отношений и ближневосточной политики в Лондонской школе экономики Фаваз Джерджес.
По словам Джерджеса, которого цитирует американский телеканал NBC News, Байдену не удалось достичь своей "всеобъемлющей" цели, которая заключалась в предотвращении распространения конфликта в секторе Газа на соседние страны.
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"Стратегия администрации Байдена позорно провалилась. Байден неосознанно втягивает США в еще одну катастрофическую войну на Ближнем Востоке", - заявил он.
По мнению Джерджеса, Байден не влияет на решения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху ни в отношении сектора Газа, ни в отношении Ирана.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
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Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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