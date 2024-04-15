https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html

Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке

Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу "око за око", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:48

2024-04-15T11:48

2024-04-15T11:48

в мире

израиль

иран

ближний восток

анатолий викторов

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу "око за око", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Если сейчас пойдет развитие обстановки "око за око" и "зуб за зуб", то ничего хорошего из этого не получится: Ближний Восток может быть втянуть в большую региональную войну", - сказал Викторов. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, анатолий викторов, обострение ситуации между ираном и израилем