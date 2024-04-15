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Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024
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11:48 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/voyna-1940104482.html
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу "око за око", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:48
2024-04-15T11:48
в мире
израиль
иран
ближний восток
анатолий викторов
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу "око за око", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24". "Если сейчас пойдет развитие обстановки "око за око" и "зуб за зуб", то ничего хорошего из этого не получится: Ближний Восток может быть втянуть в большую региональную войну", - сказал Викторов. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, ближний восток, анатолий викторов, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Анатолий Викторов, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Российский дипломат допустил возникновение большой войны на Ближнем Востоке

Посол Викторов: Ближний Восток может втянуться в большую региональную войну

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу "око за око", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".
"Если сейчас пойдет развитие обстановки "око за око" и "зуб за зуб", то ничего хорошего из этого не получится: Ближний Восток может быть втянуть в большую региональную войну", - сказал Викторов.
Изображение сгенерировано ИИ
Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина
08:00
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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В миреИзраильИранБлижний ВостокАнатолий ВикторовОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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