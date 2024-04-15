https://ria.ru/20240415/voennyy_potentsial-1940176708.html

Военный потенциал Израиля, Ирана и баз США на Ближнем Востоке

Военный потенциал Израиля, Ирана и баз США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.04.2024

Военный потенциал Израиля, Ирана и баз США на Ближнем Востоке

Израиль на протяжении десятилетий зарекомендовал себя как одна из самых грозных и технологически развитых военных держав на Ближнем Востоке. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:59

2024-04-15T15:59

2024-04-15T15:59

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Израиль на протяжении десятилетий зарекомендовал себя как одна из самых грозных и технологически развитых военных держав на Ближнем Востоке. В ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower (2024) Израиль занимает 17 место, опережая более крупные страны, включая Саудовскую Аравию, Германию и Испанию.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Израиля в 2022 году составили 23,4 миллиарда долларов.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), основанная через две недели после создания еврейского государства в 1948 году, опирается на традицию обязательной военной службы, начиная с 18 лет. После призыва мужчины должны служить в течение 32 месяцев, а женщины – 24 месяца.В настоящее время, по экспертным оценкам, на действительной военной службе состоит около 170 тысяч человек и примерно 465 тысяч израильтян находятся в резервных частях.Израиль придерживается давней политики ядерной непрозрачности: он официально не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия. В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию о рисках распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке, которая призвала Израиль отказаться от обладания ядерным оружием, присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия "без дальнейшего промедления" и поставить все свои ядерные объекты под всеобъемлющие гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Израиль имеет около 80 единиц ядерного оружия. Из них примерно 30 являются гравитационными бомбами для доставки самолетами. Остальные 50 единиц оружия предназначены для доставки баллистическими ракетами средней дальности Jericho II, которые, как полагают эксперты, базируются с помощью мобильных пусковых установок в пещерах на военной базе к востоку от Иерусалима. Эксперты SIPRI отмечают, что эксплуатационный статус баллистической ракеты средней дальности Jericho III неизвестен. В 2013 году Израиль провел пусковые испытания "ракетной двигательной установки", которая, как отмечают в SIPRI, предназначалась для ракеты Jericho III.Основным средством противоракетной обороны Израиля является ЗРК малой дальности "Железный купол". Это наиболее многочисленный комплекс из состава национальной ПРО, он прикрывает наибольшую площадь, а также отвечает за оборону наиболее сложных районов."Железный купол" изначально разрабатывался израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, затем к созданию ракеты-перехватчика привлекли американскую Raytheon.Первая батарея "Купола" заступила на боевое дежурство в конце марта 2011 года. В течение нескольких следующих лет развернули еще девять батарей, что позволило прикрыть все районы Израиля, которым угрожают неуправляемые ракеты малой дальности. Обсуждалась возможность формирования новых подобных соединений, размещения ЗРК на кораблях и т.д.Согласно раскрытым данным, каждая батарея ЗРК "Железный купол" включает собственную поисковую РЛС с дальностью обнаружения крупных целей до 400-470 км. Имеется пункт боевого управления, обрабатывающий данные о воздушной обстановке. В батарею входят три или четыре перевозимые пусковые установки с 20 противоракетами на каждой. При помощи грузовиков все средства комплекса могут перемещаться между позициями, но развертывание и подготовка к убытию занимают значительное время.Разработчик и эксплуатант утверждают, что ЗРК "Железный купол" использует избирательный принцип поражения целей. РЛС и пункт управления комплекса во время боевой работы рассчитывают, какие из обнаруженных целей угрожают населенным пунктам или иным объектам. По ним производится пуск противоракет, тогда как другим позволяют упасть в безопасном месте.Армия обороны Израиля располагает огромным количеством бронетранспортеров и танков, артиллерии, ракет, истребителей, вертолетов, военных кораблей и беспилотников.Основу парка техники бронетанковых войск Армии обороны Израиля составляют боевые танки семейства "Меркава". Помимо этого, имеется широкий ассортимент гусеничных и колесных машин отечественного и американского производства. Количество боевых машин превышает 21 тысячу единиц. На вооружении ВВС Израиля находятся более 320 боевых самолетов, в том числе 175 самолетов F-16, 84 самолета F-15, 39 самолетов F-35, а также более 120 вертолетов, включая 48 ударных вертолетов Apache. Силы ВМФ Израиля насчитывают более 100 действующих судов. Крупнейшими типами судов по водоизмещению, размерам и назначению являются корветы, имеется также группа ракетных катеров быстрого реагирования, патрульные и десантные корабли. Армия обороны Израиля также имеет пять подводных лодок класса "Дельфин". Армия Израиля также имеет на вооружении беспилотники серии Orbiter, Eitan, Kochav.ИранИран является важнейшим игроком на Ближнем Востоке. Несмотря на сложные отношения с рядом стран региона и некоторыми мировыми лидерами, это государство сохраняет и наращивает свой потенциал в различных сферах, в том числе в области вооруженных сил. На протяжении последних десятилетий Иран вынужден жить в условиях международных санкций и отсутствия доступа к множеству необходимых технологий, продуктов и т.д. Тем не менее, мобилизация собственных ресурсов и поддержка немногочисленных дружественных государств позволяют стране получать желаемые результаты, а также иметь достаточно мощную армию, выгодно отличающуюся от ряда других вооруженных сил региона.Согласно ежегодному рейтингу военной мощи Global Firepower (2024), Иран занимает 14 место и входит в число 15 крупнейших мировых военных держав мира. При этом Иран занимает первое место в региональном оборонном рейтинге. Военный бюджет Ирана, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году составил 6,8 миллиарда долларов (2,19 % к ВВП страны). Вооруженные силы Ирана включают три основных рода войск: Корпус стражей исламской революции, армию Ирана и Командование правоохранительных органов Ирана. По оценкам, всего военнослужащих – порядка 1,2 миллиона человек, резервистов – 350 тысяч человекОснову парка техники танковых войск Ирана составляют советские танки Т-72С, Т-723, британские FV101 Scorpion и Chieftain), американские M60 (Patton)), а также танки собственного производства. Общая численность парка бронетанковых войск оценивается в более 81 тысячи единицы.ВВС Ирана состоят в основном из устаревших образцов времен холодной войны американского производства, некоторых советских моделей и одного французского истребителя. Численность боевых единиц оценивается в 778 штук.ВВС Ирана в своем составе имеют американские истребители McDonnell F-4, 41, Grumman F-14 Tomcat, Northrop F-5 Tiger, McDonnell F-4 Fantom II, советские Су-24, Су-22М3/М4, МиГ-29СМТ/УБ, китайские Chengdy J-7, и французские Dassault Mirage F1. Силы ВМФ Ирана насчитывают 97 судов (часть из них устаревшие). В том числе – четыре фрегата Jamaran, британские фрегаты Alvand, дизель-электрические советские подводные лодки класса "Кило", американский корвета класса "Bayndor", малые подводные лодки для тайных операций Nahang, французские быстроходные корабли Kaman, британские десантные суда на воздушной подушке Saunders-Roe SR.№6, а также вспомогательные устройств (корабли поддержки, перевозчики, водовозы, танкеры, базовое судно и пр.).Иран зарекомендовал себя как ведущий поставщик недорогих беспилотников в мире.На вооружении Ирана имеются БПЛА серий Ababil, Arash, Mohaier, Karrar, Yasir, Shahed и др. Общая численность БПЛА на вооружении Ирана оценивается в 3894 единиц.Независимая оценка размера ракетного арсенала Ирана затруднена, учитывая нехватку достоверной информации о количестве ракет.По данным официальных лиц США, Иран обладает "крупнейшим арсеналом баллистических ракет в регионе" и по состоянию на 2022 год неуклонно увеличивает дальность и точность своих более чем 3 000 баллистических ракет. Большинство из них было приобретено из иностранных источников, в частности, из Северной Кореи. На вооружении Ирана состоят ракеты дальностью от 40 до 3000 километров.Базы США на Ближнем ВостокеСША десятилетиями размещали свои базы по всему Ближнему Востоку. На пике своего развития в 2011 году в Афганистане находилось более 100 тысяч американских военнослужащих, а в 2007 году – более 160 тысяч военнослужащих в Ираке.Хотя после вывода войск из Афганистана в 2021 году их число значительно сократилось, по-прежнему около 30 тысяч американских военнослужащих разбросаны по всему региону. Кроме того, с тех пор как в октябре 2023 года началась война между Израилем и ХАМАС, США временно направили в регион тысячи дополнительных военнослужащих, в том числе на военных кораблях.БахрейнВ настоящее время Бахрейн является базой пятого флота ВМС США и участвует в военных коалициях под руководством США, включая Глобальную коалицию по борьбе с ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ). Вооруженные силы Бахрейна оказывали поддержку Международным силам содействия безопасности в Афганистане, обеспечив охрану периметра военной базы. Бахрейн стал первым арабским государством, возглавившим коалиционную оперативную группу, патрулирующую Персидский залив, и оказал поддержку миссии коалиции по борьбе с пиратством.В 2002 году Бахрейн был объявлен крупным союзником США, не входящим в НАТО.Зона ответственности охватывает около 2,5 миллиона квадратных миль (примерно 6,5 миллиона квадратных километров) акватории и включает в себя Персидский, Оманский и Аденский заливы, Красное и Аравийское моря.Штаб-квартира пятого флота США базируется в столице Бахрейна – Манаме. По состоянию на 2023 год к Службе военно-морской поддержки Бахрейна было прикомандировано более восьми тысяч военнослужащих и гражданских служащих США. В 2023 финансовом году Министерство обороны США подсчитало, что оно потратило 539,5 миллиона долларов на персонал, операции, техническое обслуживание и жилье для семей американского персонала, дислоцированного в Бахрейне. ИорданияАрмия Иордании является одним из крупнейших получателей иностранного военного финансирования Вашингтона. В королевстве работают сотни инструкторов из США, и оно является одним из немногих союзников в регионе, которые в течение года проводят масштабные учения с участием войск США.Американской базой в Иордании является так называемая Башня 22, находящаяся на северо-востоке страны, недалеко от границы с Сирией и Ираком. Она представляет собой логистический центр, в котором находятся порядка 350 военнослужащих армии и военно-воздушных сил США. Доподлинно неизвестно, какое вооружение хранится на базе, а также какие ПВО используются.Американскими войсками также используется иорданская авиабаза Шахид Муваффак аль-Салти недалеко от Аль-Азрака, являющаяся основным центром воздушных операций США в Сирии. Американские военные никогда не признавали свое присутствие на базе, но спутниковые снимки показали, что на ней размещаются беспилотные летательные аппараты и скоростные реактивные самолеты ВВС США как минимум с 2016 года. В 2019 году стало известно, что это место является местом расположения передовой оперативной базы Фуллер. Возможно, база является местом дислокации 332-го экспедиционного авиакрыла, в котором имеется эскадрилья многоцелевых истребителей F-15E Strike Eagle и беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. В 2021 году стало известно, что Соединенные Штаты проводят модернизацию южной взлетно-посадочной полосы авиабазы в Иордании, которая включала в себя строительство трех новых перронов для больших транспортных самолетов C-17 и C-5, а также для небольших транспортных самолетов C-130 и конвертопланов CV-22.В июне 2023 года США направили на базу истребители-невидимки F-22 Raptor из 94-й истребительной эскадрильи. В июле того же года стало известно, что на базу в Иордании были переброшены истребители F-35A. В октябре база приняла несколько новых штурмовиков F-15. На 2023 год общая численность американских войск, размещенных в Иордании, составляла около трех тысяч человек. ИракОколо 2,5 тысячи американских военнослужащих дислоцированы на совместных базах с иракскими войсками. Однако общая численность войск постоянно колеблется. Пентагон не раскрывает количество американских сил специальных операций, которые регулярно въезжают и выезжают из страны для оказания помощи иракским силам или отправляются в Сирию для проведения контртеррористических операций.США используют в Ираке девять военных баз. В Багдаде США используют две военные базы – Кэмп-Виктори в международном аэропорту Багдада и Эт-Таджи, расположенную к северу от иракской столицы. Авиабазы Хаббания и Айн аль-Асад, расположенные в западной провинции Анбар, активно использовались США во время кампании против ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2014 году. Американские войска также используют авиабазы Балад в северной провинции Салах-эд-Дин и Харир, расположенную в Эрбиле, столице иракского курдского региона; а также военные базы Кайяра в Мосуле и база К1 в Киркуке. Еще одна военная база расположена в аэропорту Эрбиля. КатарКатар является для Соединенных Штатов крупным союзником, не входящим в НАТО. Этот статус предоставляет Катару особые экономические и военные привилегии в отношениях с США.Одной из крупнейших баз США на Ближнем Востоке является авиабаза Аль-Удейд. На базе расположены различные важнейшие военные подразделения США, в том числе штаб-квартира Центрального передового командования США, Центрального передового командования ВВС США и Центрального передового командования специальных операций США. Авиабаза Аль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от Дохи, может разместить более 10 тысяч американских военнослужащих. База стала ключевым центром воздушных операций Центрального командования США в Афганистане, Иране и на Ближнем Востоке. С базы также действуют катарские и британские ВВС. Аль-Удейд является базой для 379-го экспедиционного авиакрыла ВВС США. На 2023 год на базе находились около восьми тысяч американских военнослужащих. КувейтС 2003 года Кувейт обеспечивает основную платформу для операций США и международной коалиции в Ираке и сражается с ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) в качестве члена международной коалиции.В стране находится штаб-квартира международной коалиции, официально известной как Совместная объединенная оперативная группа – Операция "Непоколебимая решимость".Американские базы в Кувейте включают авиабазы Али-аль-Салем и Ахмад-эль-Джабер, лагери "Арифджан", "Бюринг", "Патриот", который является частью военно-морской базы Кувейта, и "Спирхед" в порту аль-Шуайба. На 2023 год в Кувейте находились около 13,5 тысячи американских военнослужащих. Объединенные Арабские ЭмиратыОАЭ являются важнейшим союзником США, оказывающим существенную поддержку американским войскам, самолетам и военно-морским кораблям в регионе Ближнего Востока. За последние три десятилетия вооруженные силы ОАЭ и США объединились в шести военных коалиционных операциях: от Первой войны в Персидском заливе до Косово, Афганистана, Ливии и борьбы с ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ).В ОАЭ размещаются пять тысяч американских военнослужащих на авиабазе Аль-Дафра недалеко от Абу-Даби. На авиабазе Аль-Дафра дислоцированы 80 самолетов F-16, поставляемых США, — Block 60 Desert Falcon. Военный парк базы Аль-Дафра также включает такие самолеты, как F-22 Raptor, 97 KC-10, RQ-4 Global Hawk, E-3 Sentry и U-2 Dragon Lady. Авиабаза Аль-Дафра является местом дислокации 380-го воздушного экспедиционного крыла ВВС США, созданного в 2002 году. Хотя американские военные присутствуют на базе с 1990-х годов, наличие базы было признано только в 2017 году.Кроме того, военные силы США в ОАЭ дислоцированы на авиабазе Аль-Минхад и военно-морской базе Фуджейра. ОманСогласно Соглашению о доступе к объектам в Омане, США могут запросить доступ к воздушным гаваням и морскими портам страны. Такими объектами являются военные аэропорты RAFO Masirah, RAFO Thumrait и RAFO Musannah, международный аэропорт Маскат, морские порты в Дукме и Салале. В настоящее время в Омане дислоцировано несколько сотен военнослужащих США. Саудовская АравияВ декабре 2022 года в Саудовской Аравии было размещено более 2,7 тысячи американских военнослужащих для обучения, консультирования и оказания помощи ее вооруженным силам, а также для защиты интересов США в регионе. Большая часть американских военных располагается на используемых США авиабазах на западе и северо-востоке страны, в деревне Эскан.СирияОколо 900 американских военнослужащих дислоцированы на небольших базах в районе нефтяных месторождений на северо-востоке страны. Кроме того, на границе Сирии с Ираком и Иорданией расположен гарнизон Эт-Танф, которым управляет международная коалиция во главе с США. Гарнизон был создан в 2014 году для противостояния ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в России) как в Ираке, так и в Сирии. ТурцияАмериканские ВВС используют авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции.С 1956 года база использовалась для разведывательных операций против СССР, а затем России и ее союзников. На ее территории дислоцированы не менее четырех тысяч американских военнослужащих, многие из которых входят в состав 39-го авиакрыла транспортной авиации ВВС США.На базе "Инджирлик" в ангарах размещено как минимум 50 ядерных бомб B61.В начале 2004 года военная база "Инджирлик" стала временным "терминалом" для солдат США, возвращавшихся домой после годовой службы в Ираке.Авиабаза также использовалась для переброски и снабжения войск коалиции в Афганистане, а также в рамках операций против ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и Ираке.Через "Инджирлик" идут поставки американцами боеприпасов армии Израиля.ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, сша, ближний восток, иран, израиль, нато, обострение ситуации между ираном и израилем