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Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик" - РИА Новости, 08.12.2023
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06:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914510135.html
Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"
Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик" - РИА Новости, 08.12.2023
Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"
Вывод американского контингента с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции стал исторической необходимостью, партия "Родина" призывает перевести авиабазу... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:14
2023-12-08T06:14
в мире
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Вывод американского контингента с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции стал исторической необходимостью, партия "Родина" призывает перевести авиабазу исключительно под контроль ВВС страны, заявил РИА Новости лидер политсилы Догу Перинчек. Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе. "Начиная с 1960-х годов наша партия ведет борьбу за закрытие авиабазы "Инджирлик". Считаю, что в наши дни этот вопрос стал более актуальным и возможным. Буквально недавно я заявил, что американские военные самолеты, поднимающиеся в воздух с базы "Инджирлик", совершают посадку на базе "Акротири" на Кипре, а оттуда уже доставляется необходимое вооружение для Израиля", - сказал политик. По его словам, партия призывает правительство к тому, чтобы авиабаза была под контролем только Турции и использовалась только турецкими ВВС. "Мы призываем к полному выводу американского контингента с базы, они должны собрать чемоданы и вернуться к себе на родину. Мы требуем, чтобы база полностью перешла под контроль наших вооруженных сил. Это возможно, мы вошли в тот исторический цикл, когда это становится необходимостью. Это вопрос безопасности Турции. США создали военные базы в Греции в противовес Турции, поступают угрозы с севера Сирии. Турции необходимо закрыть базу для американских военных, повторяю, это историческая необходимость", - сказал Перинчек. Министерство национальной обороны Турции ранее опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в Израиль. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html
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в мире, турция, сша, догу перинчек, инджирлик, нато
В мире, Турция, США, Догу Перинчек, Инджирлик, НАТО
Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"

Турецкая партия "Родина" призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"

© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Вывод американского контингента с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции стал исторической необходимостью, партия "Родина" призывает перевести авиабазу исключительно под контроль ВВС страны, заявил РИА Новости лидер политсилы Догу Перинчек.
Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
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"Начиная с 1960-х годов наша партия ведет борьбу за закрытие авиабазы "Инджирлик". Считаю, что в наши дни этот вопрос стал более актуальным и возможным. Буквально недавно я заявил, что американские военные самолеты, поднимающиеся в воздух с базы "Инджирлик", совершают посадку на базе "Акротири" на Кипре, а оттуда уже доставляется необходимое вооружение для Израиля", - сказал политик.
По его словам, партия призывает правительство к тому, чтобы авиабаза была под контролем только Турции и использовалась только турецкими ВВС.
«
"Мы призываем к полному выводу американского контингента с базы, они должны собрать чемоданы и вернуться к себе на родину. Мы требуем, чтобы база полностью перешла под контроль наших вооруженных сил. Это возможно, мы вошли в тот исторический цикл, когда это становится необходимостью. Это вопрос безопасности Турции. США создали военные базы в Греции в противовес Турции, поступают угрозы с севера Сирии. Турции необходимо закрыть базу для американских военных, повторяю, это историческая необходимость", - сказал Перинчек.
Министерство национальной обороны Турции ранее опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в Израиль.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
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