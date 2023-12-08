https://ria.ru/20231208/turtsiya-1914510135.html

Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"

Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик" - РИА Новости, 08.12.2023

Турецкая партия призвала вывести армию США с авиабазы "Инджирлик"

Вывод американского контингента с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции стал исторической необходимостью, партия "Родина" призывает перевести авиабазу... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T06:14

2023-12-08T06:14

2023-12-08T06:14

в мире

турция

сша

догу перинчек

инджирлик

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151318/11/1513181147_0:176:3783:2304_1920x0_80_0_0_d44b8d3bae409c9812e4af79cec81d6a.jpg

АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Вывод американского контингента с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции стал исторической необходимостью, партия "Родина" призывает перевести авиабазу исключительно под контроль ВВС страны, заявил РИА Новости лидер политсилы Догу Перинчек. Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе. "Начиная с 1960-х годов наша партия ведет борьбу за закрытие авиабазы "Инджирлик". Считаю, что в наши дни этот вопрос стал более актуальным и возможным. Буквально недавно я заявил, что американские военные самолеты, поднимающиеся в воздух с базы "Инджирлик", совершают посадку на базе "Акротири" на Кипре, а оттуда уже доставляется необходимое вооружение для Израиля", - сказал политик. По его словам, партия призывает правительство к тому, чтобы авиабаза была под контролем только Турции и использовалась только турецкими ВВС. "Мы призываем к полному выводу американского контингента с базы, они должны собрать чемоданы и вернуться к себе на родину. Мы требуем, чтобы база полностью перешла под контроль наших вооруженных сил. Это возможно, мы вошли в тот исторический цикл, когда это становится необходимостью. Это вопрос безопасности Турции. США создали военные базы в Греции в противовес Турции, поступают угрозы с севера Сирии. Турции необходимо закрыть базу для американских военных, повторяю, это историческая необходимость", - сказал Перинчек. Министерство национальной обороны Турции ранее опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в Израиль. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231128/torgovlya-1912281870.html

https://ria.ru/20231202/f16-1913337875.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, догу перинчек, инджирлик, нато