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СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 23.10.2023
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16:47 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ataka-1904736879.html
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников
Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:47
2023-10-23T16:47
в мире
ирак
эт-танф
сирия
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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник иракскому агентству новостей Shafaq News. "Cилы ПВО успешно сбили три дрона, пытавшихся нанести удар по базе Эт-Танф. Одному из дронов удалось поразить базу, но он был эффективно нейтрализован. Два других дрона были аналогичным образом нейтрализованы вдали от намеченной цели", - сообщил источник. Попытка совершить нападение произошла вскоре после того, как главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Мухаммед ас-Судани публично осудил атаки на объекты с присутствием иностранных военных, дислоцированные в Ираке и призвал разыскать ответственных за такие нападения. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и база Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф — это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США, она была создана в 2014 году для противостояния ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому база расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html
https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html
ирак
эт-танф
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в мире, ирак, эт-танф, сирия
В мире, Ирак, Эт-Танф, Сирия
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников

Shafaq News: силы ПВО перехватили беспилотники, атаковавшие базу Эт-Танф

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф. Архивное фото
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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник иракскому агентству новостей Shafaq News.
«
"Cилы ПВО успешно сбили три дрона, пытавшихся нанести удар по базе Эт-Танф. Одному из дронов удалось поразить базу, но он был эффективно нейтрализован. Два других дрона были аналогичным образом нейтрализованы вдали от намеченной цели", - сообщил источник.
Военноая база Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
19 октября, 16:55
Попытка совершить нападение произошла вскоре после того, как главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Мухаммед ас-Судани публично осудил атаки на объекты с присутствием иностранных военных, дислоцированные в Ираке и призвал разыскать ответственных за такие нападения.
На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и база Харир в Иракском Курдистане.
База Эт-Танф — это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США, она была создана в 2014 году для противостояния ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому база расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреИракЭт-ТанфСирия
 
 
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