https://ria.ru/20231023/ataka-1904736879.html

СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников

СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников

Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:47

2023-10-23T16:47

2023-10-23T16:47

в мире

ирак

эт-танф

сирия

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ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник иракскому агентству новостей Shafaq News. "Cилы ПВО успешно сбили три дрона, пытавшихся нанести удар по базе Эт-Танф. Одному из дронов удалось поразить базу, но он был эффективно нейтрализован. Два других дрона были аналогичным образом нейтрализованы вдали от намеченной цели", - сообщил источник. Попытка совершить нападение произошла вскоре после того, как главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Мухаммед ас-Судани публично осудил атаки на объекты с присутствием иностранных военных, дислоцированные в Ираке и призвал разыскать ответственных за такие нападения. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и база Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф — это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США, она была создана в 2014 году для противостояния ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому база расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html

https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html

ирак

эт-танф

сирия

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в мире, ирак, эт-танф, сирия