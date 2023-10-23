https://ria.ru/20231023/ataka-1904736879.html
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников
Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:47
2023-10-23T16:47
2023-10-23T16:47
в мире
ирак
эт-танф
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8a53e692c571046cf7b565baaed18a9.jpg
ДОХА, 23 окт - РИА Новости. Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник иракскому агентству новостей Shafaq News. "Cилы ПВО успешно сбили три дрона, пытавшихся нанести удар по базе Эт-Танф. Одному из дронов удалось поразить базу, но он был эффективно нейтрализован. Два других дрона были аналогичным образом нейтрализованы вдали от намеченной цели", - сообщил источник. Попытка совершить нападение произошла вскоре после того, как главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Мухаммед ас-Судани публично осудил атаки на объекты с присутствием иностранных военных, дислоцированные в Ираке и призвал разыскать ответственных за такие нападения. На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и база Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф — это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США, она была создана в 2014 году для противостояния ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому база расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html
https://ria.ru/20231018/irak-1903514854.html
ирак
эт-танф
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764170010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd5af7cccaddc3923e65c15b83ac19d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, эт-танф, сирия
В мире, Ирак, Эт-Танф, Сирия
СМИ: база у границы между Сирией и Ираком подверглась атаке беспилотников
Shafaq News: силы ПВО перехватили беспилотники, атаковавшие базу Эт-Танф
ДОХА, 23 окт - РИА Новости.
Силы ПВО перехватили беспилотники, нацеленные на военную базу Эт-Танф, главный объект международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* в Ираке и Сирии, сообщил источник иракскому агентству новостей Shafaq News
.
«
"Cилы ПВО успешно сбили три дрона, пытавшихся нанести удар по базе Эт-Танф. Одному из дронов удалось поразить базу, но он был эффективно нейтрализован. Два других дрона были аналогичным образом нейтрализованы вдали от намеченной цели", - сообщил источник.
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Попытка совершить нападение произошла вскоре после того, как главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Мухаммед ас-Судани публично осудил атаки на объекты с присутствием иностранных военных, дислоцированные в Ираке и призвал разыскать ответственных за такие нападения.
На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и база Харир в Иракском Курдистане.
База Эт-Танф — это военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США, она была создана в 2014 году для противостояния ИГИЛ как в Ираке, так и в Сирии, поэтому база расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в сирийской провинции Хомс.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные предотвратили атаку на войска в Ираке