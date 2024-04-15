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Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех”
Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех” - РИА Новости, 15.04.2024
Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех”
Вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России пока предлагают лишь обеспеченным клиентам. Почему банки так “дискриминируют” массового вкладчика, рассказал... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T02:15
2024-04-15T02:15
2024-04-15T02:35
экономика
лазарь бадалов
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России пока предлагают лишь обеспеченным клиентам. Почему банки так “дискриминируют” массового вкладчика, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.Дело в том, что такие вклады удобны занятым людям, у которых нет времени следить за ставками. Даже если они немного потеряют, им проще не перекладывать деньги туда-сюда, а тратить ресурс на другие задачи.Как правило, это состоятельные клиенты. Например, Сбербанк предлагает новый продукт лишь подписчикам “Сбер Первый” и Private Banking. Это легко объяснить: эти люди располагают достаточно крупными суммами и это не единственные их сбережения в банке, считает финансист.Если сделать такой вклад массовым, люди будут пользоваться им, пока ставки высокие, а при снижении массово начнут закрывать его и перекладывать деньги под привычный фиксированный процент. “Чтобы не добавлять банку работы, проще ориентироваться на состоятельных клиентов. Их не так много, но суммами они располагают внушительными”, — добавил эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лазарь бадалов, россия
Экономика, Лазарь Бадалов, Россия
Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех”
Финансист Бадалов: вклады с привязкой к ставке предлагают обеспеченным клиентам
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России пока предлагают лишь обеспеченным клиентам. Почему банки так “дискриминируют” массового вкладчика, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.
Дело в том, что такие вклады удобны занятым людям, у которых нет времени следить за ставками. Даже если они немного потеряют, им проще не перекладывать деньги туда-сюда, а тратить ресурс на другие задачи.
Как правило, это состоятельные клиенты. Например, Сбербанк
предлагает новый продукт лишь подписчикам “Сбер Первый” и Private Banking. Это легко объяснить: эти люди располагают достаточно крупными суммами и это не единственные их сбережения в банке, считает финансист.
Если сделать такой вклад массовым, люди будут пользоваться им, пока ставки высокие, а при снижении массово начнут закрывать его и перекладывать деньги под привычный фиксированный процент. “Чтобы не добавлять банку работы, проще ориентироваться на состоятельных клиентов. Их не так много, но суммами они располагают внушительными”, — добавил эксперт.