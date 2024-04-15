https://ria.ru/20240415/vklad-1940031369.html

Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех”

Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех” - РИА Новости, 15.04.2024

Раскрыто, как работает придуманный банками вклад “не для всех”

Вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России пока предлагают лишь обеспеченным клиентам. Почему банки так “дискриминируют” массового вкладчика, рассказал... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:15

2024-04-15T02:15

2024-04-15T02:35

экономика

лазарь бадалов

россия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Вклады с привязкой к ключевой ставке Банка России пока предлагают лишь обеспеченным клиентам. Почему банки так “дискриминируют” массового вкладчика, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.Дело в том, что такие вклады удобны занятым людям, у которых нет времени следить за ставками. Даже если они немного потеряют, им проще не перекладывать деньги туда-сюда, а тратить ресурс на другие задачи.Как правило, это состоятельные клиенты. Например, Сбербанк предлагает новый продукт лишь подписчикам “Сбер Первый” и Private Banking. Это легко объяснить: эти люди располагают достаточно крупными суммами и это не единственные их сбережения в банке, считает финансист.Если сделать такой вклад массовым, люди будут пользоваться им, пока ставки высокие, а при снижении массово начнут закрывать его и перекладывать деньги под привычный фиксированный процент. “Чтобы не добавлять банку работы, проще ориентироваться на состоятельных клиентов. Их не так много, но суммами они располагают внушительными”, — добавил эксперт.

https://ria.ru/20240411/tsb-1939341333.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, лазарь бадалов, россия