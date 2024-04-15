https://ria.ru/20240415/visa-1940167950.html

Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции

Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции - РИА Новости, 15.04.2024

Таджикистан введет визовый режим для граждан Турции

Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:58

2024-04-15T14:58

2024-04-15T15:05

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 15 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля, сообщили РИА Новости в Департаменте информации МИД Таджикистана."Таджикистан вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля... с целью реализации принципа взаимности", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах Таджикистан за рубежом.Седьмого апреля официальная Анкара сообщила, что визовый режим для граждан Таджикистана при поездках в Турцию будет введен с 20 апреля. Таджикистанцам перед поездкой в эту страну необходимо оформить визу, которую нужно получить в турецкой дипмиссии в Душанбе. Ранее, начиная с 2021 года, граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.

https://ria.ru/20240414/poezdki-1940028577.html

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таджикистан, турция, в мире