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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 1155 сантиметров, он упал почти на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:05

2024-04-15T20:05

2024-04-15T20:28

оренбург

прорыв дамбы в орске

денис паслер

урал

орск

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 1155 сантиметров, он упал почти на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", - сказал Паслер.Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.

оренбург

урал

орск

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оренбург, прорыв дамбы в орске, денис паслер, урал, орск, происшествия