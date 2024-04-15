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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
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20:05 15.04.2024 (обновлено: 20:28 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ural-1940252773.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров
Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 1155 сантиметров, он упал почти на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:05
2024-04-15T20:28
оренбург
прорыв дамбы в орске
денис паслер
урал
орск
происшествия
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 1155 сантиметров, он упал почти на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", - сказал Паслер.Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
оренбург
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РИА Новости
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5
4.7
96
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оренбург, прорыв дамбы в орске, денис паслер, урал, орск, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Денис Паслер, Урал, Орск, Происшествия
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров

Паслер: уровень воды в реке Урал у Оренбурга упал почти на 30 см до 1155 см

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 1155 сантиметров, он упал почти на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", - сказал Паслер.
Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеДенис ПаслерУралОрскПроисшествия
 
 
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