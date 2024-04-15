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"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине
Украинские военные ослабли за два года боевых действий, рассказал чешский наемник ВСУ Петр корреспондентам iDNES. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:35
2024-04-15T22:35
2024-04-15T22:35
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные ослабли за два года боевых действий, рассказал чешский наемник ВСУ Петр корреспондентам iDNES."Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики", — признал он.В статье отмечается, что сейчас ВСУ испытывает растущий дефицит боеприпасов и ощущает недостаточную западную помощь."Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине
Чешский наемник ВСУ Петр: украинские военные слабеют на передовой