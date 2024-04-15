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"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940272546.html
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине
Украинские военные ослабли за два года боевых действий, рассказал чешский наемник ВСУ Петр корреспондентам iDNES. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:35
2024-04-15T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные ослабли за два года боевых действий, рассказал чешский наемник ВСУ Петр корреспондентам iDNES."Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики", — признал он.В статье отмечается, что сейчас ВСУ испытывает растущий дефицит боеприпасов и ощущает недостаточную западную помощь."Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940261867.html
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html
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в мире, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия
"Они слабеют". Чешский наемник раскрыл, что происходит на Украине

Чешский наемник ВСУ Петр: украинские военные слабеют на передовой

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные ослабли за два года боевых действий, рассказал чешский наемник ВСУ Петр корреспондентам iDNES.
"Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики", — признал он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Ближе к линии фронта". Россия нанесла серьезный удар по ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 21:08
В статье отмечается, что сейчас ВСУ испытывает растущий дефицит боеприпасов и ощущает недостаточную западную помощь.
"Много хороших ребят уже погибли или были ранены. Перспективы, на мой взгляд, не радужные", — резюмировал он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
"Ровно через неделю". Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 20:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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